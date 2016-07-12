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Овощехранилище на Фадеева можно купить по частям

12 Июля 2016, 16:45 | Приморье

Во Владивостоке начался прием заявок для участия в аукционе по продаже помещений овощехранилища на улице Фадеева, 32. На этот раз объект разделен на три лота - так у предпринимателей может быть больше реальных возможностей приобрести этот крупный объект. В составе лотов не только складские помещения, но и земельные участки, а также подъездные железнодорожные пути. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Аукцион назначен на 4 августа. Заявки принимаются до 29 июля.

На торги выставлены три отдельных объекта. Первый - двухэтажное здание склада общей площадью более 500 кв. метров с земельным участком. Второй - двухэтажное здание овощехранилища площадью 6 719 кв. метров - также с обширным земельным участком (11 594 кв. м) и железнодорожными путями. Третий - трехэтажное здание овощехранилища площадью 10 802 кв. м, земельный участок и железнодорожный тупик.

Объекты можно использовать под склады, административные или торговые помещения. Учитывая обширные площади зданий, наличие земельных участков и даже железнодорожных путей, новому собственнику есть, где развернуться: здесь можно спланировать реконструкцию объектов или новое строительство, создав условия для развития бизнеса.

Начальная цена определена в зависимости от площади и других параметров. Так, здание площадью 511,8 кв. м выставлено за 11 млн 638,8 тыс. рублей. Второй лот (здание 6 719 кв. м с земельным участком и железнодорожными путями) - за 80 млн 725 тыс. руб. Стартовая цена самого крупного, третьего лота - 225 млн 441 тыс. руб.

Овощебаза на Фадеева уже выставлялась на торгах единым лотом, но поскольку объект крупный и цена значительна, бизнес не проявил к нему практического интереса. Поэтому и было принято решение разбить объект на лоты.

В управлении муниципальной собственности подчеркнули: если торги пройдут успешно, объекты получат новых заботливых и расчетливых собственников, который сможет включить их в активный экономический оборот, создать эффективно работающее предприятие. Городская казна при этом пополнится денежными средствами для развития социальной сферы.

Напомним, по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, аренда и приватизация муниципального имущества проводится в городе на условиях полной информационной прозрачности и открытости. Еженедельно на официальном сайте размещаются извещения и объявления о торгах, в ходе которых можно приобрести муниципальные помещения, землю под строительство или для целей, не связанных со строительством (объекты торговли, автостоянки и т.п.), либо заключить договоры аренды.

Как отмечают специалисты, некоторые объекты пользуются большой популярностью у предпринимателей и уходят с молотка на первых же торгах, тогда как менее «удачливые» помещения и земельные участки могут долго не продаваться.

Востребованными оказались в последнее время муниципальные земельные участки, выставленные на аукцион администрацией Владивостока под строительство. Земля пользовалась настолько большим спросом, что цена в ходе торгов взлетала в несколько раз. Так, выставленный за 135 тыс. рублей участок под строительство многоквартирного жилого дома на Гамарника, 18-б ушел с молотка за 32,3 млн. руб. Эксперты объясняют такой высокий спрос серьезным дефицитом земельных участков под жилищное строительство.

Вся информация о торгах размещена на сайтах: vlc.ru и torgi.gov.ru.

МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., 3, каб. 6.

Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

E-mail: mu_apmzn@mail.ru

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: аукцион  фадеева  овощехранилище 



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