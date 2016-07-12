Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Овощехранилище на Фадеева можно купить по частям
Во Владивостоке начался прием заявок для участия в аукционе по продаже помещений овощехранилища на улице Фадеева, 32. На этот раз объект разделен на три лота - так у предпринимателей может быть больше реальных возможностей приобрести этот крупный объект. В составе лотов не только складские помещения, но и земельные участки, а также подъездные железнодорожные пути. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Аукцион назначен на 4 августа. Заявки принимаются до 29 июля.
На торги выставлены три отдельных объекта. Первый - двухэтажное здание склада общей площадью более 500 кв. метров с земельным участком. Второй - двухэтажное здание овощехранилища площадью 6 719 кв. метров - также с обширным земельным участком (11 594 кв. м) и железнодорожными путями. Третий - трехэтажное здание овощехранилища площадью 10 802 кв. м, земельный участок и железнодорожный тупик.
Объекты можно использовать под склады, административные или торговые помещения. Учитывая обширные площади зданий, наличие земельных участков и даже железнодорожных путей, новому собственнику есть, где развернуться: здесь можно спланировать реконструкцию объектов или новое строительство, создав условия для развития бизнеса.
Начальная цена определена в зависимости от площади и других параметров. Так, здание площадью 511,8 кв. м выставлено за 11 млн 638,8 тыс. рублей. Второй лот (здание 6 719 кв. м с земельным участком и железнодорожными путями) - за 80 млн 725 тыс. руб. Стартовая цена самого крупного, третьего лота - 225 млн 441 тыс. руб.
Овощебаза на Фадеева уже выставлялась на торгах единым лотом, но поскольку объект крупный и цена значительна, бизнес не проявил к нему практического интереса. Поэтому и было принято решение разбить объект на лоты.
В управлении муниципальной собственности подчеркнули: если торги пройдут успешно, объекты получат новых заботливых и расчетливых собственников, который сможет включить их в активный экономический оборот, создать эффективно работающее предприятие. Городская казна при этом пополнится денежными средствами для развития социальной сферы.
Напомним, по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, аренда и приватизация муниципального имущества проводится в городе на условиях полной информационной прозрачности и открытости. Еженедельно на официальном сайте размещаются извещения и объявления о торгах, в ходе которых можно приобрести муниципальные помещения, землю под строительство или для целей, не связанных со строительством (объекты торговли, автостоянки и т.п.), либо заключить договоры аренды.
Как отмечают специалисты, некоторые объекты пользуются большой популярностью у предпринимателей и уходят с молотка на первых же торгах, тогда как менее «удачливые» помещения и земельные участки могут долго не продаваться.
Востребованными оказались в последнее время муниципальные земельные участки, выставленные на аукцион администрацией Владивостока под строительство. Земля пользовалась настолько большим спросом, что цена в ходе торгов взлетала в несколько раз. Так, выставленный за 135 тыс. рублей участок под строительство многоквартирного жилого дома на Гамарника, 18-б ушел с молотка за 32,3 млн. руб. Эксперты объясняют такой высокий спрос серьезным дефицитом земельных участков под жилищное строительство.
Вся информация о торгах размещена на сайтах: vlc.ru и torgi.gov.ru.
МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., 3, каб. 6.
Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
E-mail: mu_apmzn@mail.ru
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
- В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
- С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
Новости раздела
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин