Госэкспертиза дает стройке "добро"

Краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» требует от застройщиков высокого качества сдаваемых ими объектов. При этом основной критерий закладывается еще на уровне идеи, предпроектных проработок и изысканий, а затем и самого проекта. И уже потом к этому должно приложиться качество собственно строительства. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Очень важно, чтобы строительство велось на основе безупречно грамотной проектно-сметной документации. Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» - это та инстанция, от которой, в конечном счете, и зависит: будет ли сразу же дано «добро» строительству объекта или проект будет отправлен на доработку. Директор этой организации Надежда ДЬЯКОВА ответила на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог».

- Надежда Всеволодовна, чем особенно важным для стройки сегодня занимается Примгосэкспертиза?

- Прежде всего – проверкой соответствия проектной документации, изысканий и смет требованиям нормативных документов и регламентов. Это необходимо для того, чтобы в последующем застройщик, заказчик или инвестор мог бы точно знать, что то, что он построит, действительно соответствует нашим строительным нормам, техническим регламентам, Градостроительному кодексу РФ и прочим требованиям к строительной деятельности.

Отмечу, что у нас есть разделение полномочий, начиная от Главгосэкспертизы в Москве и ее представительства в Хабаровске вплоть до нашей региональной госэкспертизы, созданной администрацией Приморья.

Сегодня все, что строит государство, и на что, даже частично, выделяется бюджетные средства, согласно ст. 49 Градкодекса, попадает под госэкспертизу. Любому такому объекту требуется пройти экспертизу – на проектирование, изыскания и достоверность сметной стоимости.

В основном те бюджетные объекты, которые строятся в крае, проходят экспертизу проектной документации и изысканий у нас. В том числе и на разумное расходование денег. Любой их расход должен быть подтвержден.

Когда привлекаются деньги различных бюджетов, то есть определенная субъектовость экспертизы. Она проявляется и по «рангу» объектов. Так под экспертизу Главэкспертизы попадают особо опасные, важные и крупные ведомственные объекты. Они рассматриваются в Москве или Хабаровске. А в случаях, например, с Минатомом – проекты проходят еще и внутриведомственную экспертизу.

Объекты помельче, достаются нам, потому что на них нередко идут субсидии краевого или муниципального бюджетов. Например, межпоселковые газопроводы Газпрома, не попадающие под определение особо опасных, и не относящиеся к магистральному газопроводу. Такие объекты есть и у Роснефти, и у других крупных корпораций.

Есть немало частных инвесторов, которые осуществляют в крае свои проекты. Допустим, кто-либо из них решает построить интересный объект в районе игорной зоны «Приморье». И у него, поскольку Градостроительный кодекс это позволяет, есть возможность сделать выбор между государственной и негосударственной экспертизами, где проекту может быть дано экспертное заключение. Если он хочет построить группу домов, то он, опять же, может сделать такой же выбор.

- То есть, госэкспертиза для проектов небюджетных объектов необязательна?

- У застройщика, частного инвестора, если он не привлекает в проект бюджетные деньги, всегда есть выбор: он может пройти государственную или негосударственную экспертизу.

Негосударственная экспертиза зачастую дешевле. Но у государственной основное достоинство в том, что мы имеем в своем штате экспертов по всем 12 основным разделам проектной документации и 5 разделам по изысканиям.

У нас каждый раздел проекта проверяет отдельный эксперт. А в негосударственной экспертизе такой обязательности нет, зачастую в ней работает минимум специалистов – 5 экспертов, как того требует Градкодекс, и они – каждый проверяет по нескольку разделов документации. Например, геолог одновременно смотрит проектные решения, а проектировщик проверяет изыскания. Это не очень допустимо, но государство почему-то допустила такую лазейку в нашем деле.

- Специалисты – аттестованные?

- Да. Но к нашим работникам требования выше. Мы считаем, что наш специалист должен глубже разбираться в разделе, который он ведет.

- А почему ваши услуги дороже?

- Надо сказать, что для госэкспертизы постановлением правительства РФ установлены определенные расценки в отношении работы с бюджетными объектами. И мы не можем отклониться от государственной цены.

Но нам разрешено заниматься и негосударственной экспертизой. Тем же составом экспертов мы можем провести негосударственную экспертизу объектов, которые не попадают под госэкспертизу. И даже у нас по соглашениям получается, что те объекты, которые проходят госэкспертизу, проходят по строго регламентированным расценкам, а все остальные – можно сделать дешевле.

Наши цены на негосударственную экспертизу тоже рыночные и вполне конкурентоспособные. Благодаря высокой квалификации специалистов, наличию собственной приборной базы и гибкой работе с клиентами, нам удается сократить сроки, расходы и трудозатраты без вреда качеству проводимых работ и оставаясь при этом в рамках действующих нормативов.

Но в любом случае за свои действия, качество экспертизы и заключения мы отвечаем в соответствии с требованиями, которые к нам сегодня предъявляются государством.

- Какие сроки вам определены для экспертного заключения?

- Для большей части объектов госэкспертиза должна проводиться за 60 дней, и за 45 – по изысканиям, жилым домам и прочим объектам «сокращенного списка». Сейчас, благодаря внедрению электронного документооборота, мы укладываемся за 45 дней по всем объектам, а для «сокращенных» выдаем заключения за месяц. Ускоряет нашу работу то, что, благодаря нашему полному составу экспертов, есть возможность раздать им проект отдельно по разделам, чтобы они все одновременно могли его посмотреть, поработать с ними, и вернуть. Благодаря введению личных кабинетов на нашем сайте и электронного документооборота, мы теперь можем оперативно получать от проектировщиков и застройщиков изменения по проекту на наши замечания и учитывать их в работе над своим заключением.

И, конечно, мы нацелены на дальнейшее совершенствование в этом своей работы.

В рамках реализации отраслевой дорожной карты, с нашим участием было ускорено начало строительства объектов во Владивостоке. Теперь, обращаясь к нам с заявлением на экспертизу, застройщик одновременно подает и заявление на получение разрешения на строительство в городскую администрацию. И получает это разрешение тоже одновременно с нашим положительным заключением.

До этого, в связи с закрытостью каждой из госструктур, сетевиков и пр., застройщик часто, имея на руках хороший проект и положительное заключение, не мог получить разрешение на строительство, поскольку не хватало каких-то документов, о которых его заранее не предупредили. К тому же, некоторые условия для разрешения на строительство очень быстро меняются. И мы над этим работаем – чтобы никого изменения не заставали людей врасплох.

Сегодня проекты соглашения о внедрении практики аналогичной Владивостоку переданы и в другие муниципалитеты края. Переход на нее должен облегчить работу инвесторов и там – они будут знать, что теперь, пройдя у нас экспертизу, они сразу же получат на руки и разрешение на строительство.

- Бывают ли в вашей работе ошибки?

- Иногда случаются технические ошибки – описки. Но заказчик, получив наше заключение, в трехдневный срок имеет право дать замечания, и мы обязаны исправить допущенную неточность. Если же заказчика не устраивает наше заключение, хотя такого в последние годы практически не бывает, то есть судебный порядок рассмотрения его претензии.

- Бывает ли, что в процессе реализации проекта вам приходится к нему возвращаться?

- Нет. Контроль – это дело инспекций. Но, если на этапе строительства в проект вносятся существенные изменения, то он возвращается к нам для повторной экспертизы тех разделов, которые они затрагивают. Например, застройщик решил надстроить один этаж. Тогда он вносит изменения в проектную документацию и несет эту часть нам. И мы еще раз работаем с ним по этому проекту. И стоит это ему уже не полную стоимость, а как за часть проекта.

Кроме того, сейчас на базе КГАУ «Примгосэкспертиза» полноценно функционирует отдел строительно-технической экспертизы объектов, занимающийся проведением технических обследований на всех стадиях строительства и судебной строительно-технической экспертизой в рамках судебного делопроизводства.

- Допустим, частный застройщик хочет реализовать интересную идею. Может ли он прежде, чем идти к изыскателям, проектировщикам и иным нужным для ее воплощения специалистам проконсультироваться у вас – насколько его задумка реальна, и как она может быть реализована «в лучшем виде»?

- Мы всегда открыты для такого диалога. Зачастую, прежде чем принять решение по какой-либо стройке, многие приходят к нам с исходными данными, с документами на земельный участок, включая абстрактную топографическую съемку, с фотографиями, и спрашивают, например: «Что я могу построить в этом месте за свои деньги?»

Конечно, детально мы это не прорабатываем, но без ответа человек от нас не уходит. Тем более, что «Примгосэкспертиза» сегодня становится открытой площадкой для общения застройщиков, инвесторов, заказчиков с государством – муниципалами, краевыми властями, и на этой площадке он тоже может почерпнуть все, что ему потребуется для будущего строительства.

Мы даем большое количество консультаций для всех видов застройщиков, ежемесячно проводим семинары и совещания, у нас работает «Строительная академия». Много вопросов прорабатываем с муниципалами, поскольку для многих из них затруднительно работать со сферами изысканий, проектирования и строительства.

У нас сложился хороший круг инвесторов, поддержавших создание при такой госструктуре, как наша, открытой деловой площадки, чтобы из нашей практики ушла, мешающая успешной инвестиционно-строительной деятельности закрытость.

- Если не секрет, то какой объем экспертных работ вами сегодня выполняется?

- На сегодняшний день количество заказчиков, которое обращаются в наше учреждение с заявлением о проведении государственной и негосударственной экспертиз растет с каждым днем и такая тенденция, я уверена, будет сохраняться до конца года, поэтому, наши специалисты сегодня загружены на 100%. Ведь, несмотря на общеэкономический спад, строить в Приморском крае продолжают.

КРОМЕ ТОГО

Глава Минстроя считает преждевременной замену госэкспертизы строек на страхование

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ считает замену государственной экспертизы в сфере строительства опасной. Отвечая на вопрос журналистов, министр пояснил, что безопасность зданий и сооружений влияет на жизнь и здоровье граждан страны.

«Сегодня переложить ответственность на застройщика, который просто застрахует риски падения здания, было бы, наверное, чрезмерно легкомысленно», - сказал он.

При этом Михаил Мень не исключает, что спустя некоторое время к этому вопросу можно будет вернуться. «Может быть, когда в нашей стране вырастет цена репутации к этому вопросу, можно будет вернуться, может быть, лет через 10, но сегодня без жесткой конкретной экспертизы, в первую очередь, технических решений, строить нельзя» - считает министр.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой замены государственной экспертизы в сфере строительства большинства капитальных промышленных объектов на обязательное страхование ответственности проектировщиков, застройщиков и владельцев объектов.

Как следует из предложений, на первом этапе реформы предлагается внести в Градостроительный кодекс изменения, позволяющие вместо проведения экспертизы проектной документации заключать договор страхования.

Новый механизм для начала предлагается распространить на особо опасные и технические сложные объекты и на «уникальные объекты капстроительства» с одной из характеристик: «высота более 10 м, пролеты - более 100 м, наличие консоли более чем 20 м».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Руководитель КГУП «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» Надежда Дьякова не скрывает, что сегодня ее подчиненные загруженны работой на 100%.