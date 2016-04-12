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В Приморье специалисты Росреестра ответят за дачную амнистию
Только один час 14 апреля с 10.00 до 11.00 у Приморцев появится шанс получить ответы на вопросы дачной недвижимости. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В предстоящий четверг с откровенным разговором по вопросам оформления прав на земельные участки и другую дачную недвижимость, о кадастровой стоимости недвижимости, о проведении межевания, изменениях земельного законодательства и многом другом на прямую линию с приморцами выйдут специалисты Управления Росреестра по Приморскому краю и ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю» совместно с газетой «Владивосток» и журналом «Сады и огороды Приморья».
Особо будет рассмотрена практика работы государственных регистраторов в рамках дачной амнистии.
На прямой линии отвечать будут: заместитель руководителя филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Приморскому краю Ирина Владимировна ДМИТРИЕНКО, начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Приморскому краю Марина Анатольевна ПЕТЕЛИНА и начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Марина Анатольевна ГУЦУЛЯК.
Задать вопросы можно будет по телефону: +7 (423) 2415-650.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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