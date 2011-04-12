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Приморье расширяет кадровый резерв
В рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров в Приморском крае проходит отбор кандидатов на обучение по направлениям «Производственный менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Развитие предпринимательства» и «Менеджмент в сфере инноваций».
По информации департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, в программах по повышению квалификации и переподготовке могут принять участие менеджеры среднего и высшего звена учреждений бюджетной сферы, субъектов малого и среднего предпринимательства, предприятий реального сектора экономики.
Кандидаты на участие в конкурсном отборе должны зарегистрироваться в информационной системе программы для дальнейшего формирования профиля компетенций специалиста в ходе отбора и обучения по адресу: http://pmtp.modeus.info.
Обучение проводится на базе приморских вузов. Участники программ могут проходить стажировки на российских или зарубежных предприятиях. Соглашения подписаны с Германией, Норвегией, Финляндией, Францией, Японией и США.
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