www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Кадровый вопрос
Распечатать

На маркетологов вновь есть спрос

12 Апреля 2011, 01:15 | Приморье

Количество вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR продолжает активно расти – об этом говорят данные кадровых агентств Владивостока. Пережив трудные времена, компании вновь обратили внимание на маркетинговые стратегии.

«Рост наметился в начале 2010 года, но особенно активный по запросам период – осень 2010 года, - говорит Лилия СТРОКИНА, консультант по подбору персонала кадрового холдинга АНКОР во Владивостоке. - На текущий момент рынок «Маркетинг, Реклама, PR» по-прежнему активен. Но в цене профессионалы. Потребность в хороших кандидатах была, есть и будет всегда. В 2010 году особенно активными в наборе маркетологов были компании сектора рынка FMCG. Довольно много поступило запросов на трейд-маркетологов. Активизировался также розничный рынок, компании сектора «ИТ/Телеком».

Вместе с тем достойных кадров на рынке не так уж много. «Дефицит специалистов на рынке есть - каждый работодатель хочет заполучить лучшего специалиста. А самые лучшие, профессионалы своего дела - они на хорошем счету и в своей компании и не горят желанием уйти от своего работодателя, - говорит Лилия Строкина.

Ситуация, подтверждающая дефицит специалистов, сложилась в конце прошлого года на рынке Владивостока. Крупные розничные сети одновременно обратились с запросами на специалистов в области маркетинга руководящего уровня. Поиск специалиста не был ограничен исключительно розничным рынком, но в итоге длительных поисков на рынке прошла ротация специалистов. Компании просто обменялись маркетологами, так как достойных новых кадров рекрутерам найти не удалось.

«Качество образования на низком уровне, - считает Лариса ЛОВУШКИНА, директор маркетингового агентства IMCommunications, член российской Гильдии маркетологов Лариса ЛОВУШКИНА.– У современных специалистов порой нет элементарных знаний по менеджменту. А ведь маркетинг в нормально работающей компании – это функция управляющая. С другой стороны, во многом виноваты и сами работодатели - они хотят за маленькие деньги получить целый пакет. Но в итоге страдает основная маркетинговая функция».

«Многие работодатели предпочитают брать в свою команду универсальных профессионалов, способных отвечать за функцию в целом, - подтверждает тенденцию Лилия Строкина. - Например, менеджера по маркетингу, который, помимо исследований рынка, будет заниматься рекламой, развитием и продвижением новых брендов. Если распределить функционал на выделенных менеджеров в рамках отдела, то каждый будет узко заниматься своей направленностью, но когда нет возможности нанять отдел или есть желание сэкономить, такой вариант является оптимальным».

Автор: Елена Ардальянова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru