На маркетологов вновь есть спрос

Количество вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR продолжает активно расти – об этом говорят данные кадровых агентств Владивостока. Пережив трудные времена, компании вновь обратили внимание на маркетинговые стратегии.

«Рост наметился в начале 2010 года, но особенно активный по запросам период – осень 2010 года, - говорит Лилия СТРОКИНА, консультант по подбору персонала кадрового холдинга АНКОР во Владивостоке. - На текущий момент рынок «Маркетинг, Реклама, PR» по-прежнему активен. Но в цене профессионалы. Потребность в хороших кандидатах была, есть и будет всегда. В 2010 году особенно активными в наборе маркетологов были компании сектора рынка FMCG. Довольно много поступило запросов на трейд-маркетологов. Активизировался также розничный рынок, компании сектора «ИТ/Телеком».

Вместе с тем достойных кадров на рынке не так уж много. «Дефицит специалистов на рынке есть - каждый работодатель хочет заполучить лучшего специалиста. А самые лучшие, профессионалы своего дела - они на хорошем счету и в своей компании и не горят желанием уйти от своего работодателя, - говорит Лилия Строкина.

Ситуация, подтверждающая дефицит специалистов, сложилась в конце прошлого года на рынке Владивостока. Крупные розничные сети одновременно обратились с запросами на специалистов в области маркетинга руководящего уровня. Поиск специалиста не был ограничен исключительно розничным рынком, но в итоге длительных поисков на рынке прошла ротация специалистов. Компании просто обменялись маркетологами, так как достойных новых кадров рекрутерам найти не удалось.

«Качество образования на низком уровне, - считает Лариса ЛОВУШКИНА, директор маркетингового агентства IMCommunications, член российской Гильдии маркетологов Лариса ЛОВУШКИНА.– У современных специалистов порой нет элементарных знаний по менеджменту. А ведь маркетинг в нормально работающей компании – это функция управляющая. С другой стороны, во многом виноваты и сами работодатели - они хотят за маленькие деньги получить целый пакет. Но в итоге страдает основная маркетинговая функция».

«Многие работодатели предпочитают брать в свою команду универсальных профессионалов, способных отвечать за функцию в целом, - подтверждает тенденцию Лилия Строкина. - Например, менеджера по маркетингу, который, помимо исследований рынка, будет заниматься рекламой, развитием и продвижением новых брендов. Если распределить функционал на выделенных менеджеров в рамках отдела, то каждый будет узко заниматься своей направленностью, но когда нет возможности нанять отдел или есть желание сэкономить, такой вариант является оптимальным».