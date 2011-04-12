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Инженерная школа будет востребованной
Несмотря на то, что в этом году большинство выпускников школ вновь выбрали в качестве ЕГЭ обществознание, проблем с набором во вновь созданную Инженерную школу ДВФУ, возглавил которую доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН Александр БЕККЕР, руководство вуза не прогнозирует.
По словам заместителя проректора по учебной работе ДВФУ Игоря СОППА, в этом году число ребят, выбравших в качестве выпускного экзамена физику и химию, на 1000 человек больше, чем в прошлом. Это говорит о том, что выпускники уже определились с выбором будущей профессии и специальности Инженерной школы будут востребованы среди абитуриентов.
Всего в этом году ДВФУ подал заявку на 4 300 бюджетных на 156 образовательных программ. Внебюджетный набор, по предварительным прогнозам, составит 1500-1600 человек. Кроме этого, в 2011 году вуз планирует на 2-3% увеличить прием иногородних студентов (57% вместо традиционных 54%), а также привлечь в вуз высокобалльников со всех регионов России. Как и заявлял ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, таким абитуриентам будет оплачен проезд до Владивостока из любого города России. Логистика для этого уже выстроена, денежные средства – выделены.
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