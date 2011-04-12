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Торги по госзаказу в новом формате
Если в прошлом году закон обязывал только федеральных заказчиков проводить аукционы через соответствующие площадки, то теперь на электронный формат перешли и региональные, и муниципальные участники размещения заказов. В целом по стране по данным ФАС, ссылающихся на информацию, предоставленную площадками, сейчас зарегистрировано только федеральных заказчиков 170 тыс. Ожидается, что эта цифра до конца нынешнего года возрастет до 300 тыс. К ней добавятся все региональные и муниципальные участники.
Точное количество заказчиков не может сказать никто. Но уже сегодня, по данным ФАС, количество запросов на едином портале достигает 2,5 млн в день, ежедневно проводится от 3 до 5 тыс. аукционов. В Приморье более 400 региональных заказчиков с нового года перешли на электронный формат торгов. Муниципальных же заказчиков в крае с учетом поселений, по некоторым оценкам, более 1000.
«С 1 января 2011 года запущена единая электронная площадка торгов www.zakupki.gov.ru, объединяющая все муниципальные и государственные контракты. Были опасения, что официальный информационный сайт не справится с потоком посетителей, - говорит заместитель руководителя приморского Управления ФАС Максим БЕЛОБОРОДОВ, - но практика показала, что эти опасения оказались напрасными. Сейчас активно идет работа по совершенствованию законодательства, регулирующего практику электронных аукционов. В ФЗ-94 готовится ряд поправок, которые позволят защитить от недобросовестных поставщиков, от фирм-однодневок, обяжут заказчиков обосновывать цену. В реестр недобросовестных компаний Приморским УФАС занесено уже 93 компании и физических лица. Мы получаем большое количество жалоб, но динамика их снижается. Если в 2009 году к нам поступило 470 жалоб по поводу нарушений ФЗ-94 и каждая четвертая из них была признана обоснованной, то в 2010 году, когда в практику вошли электронные торги, жалоб было 387, обоснованными также была приблизительно каждая четвертая. В этом году мы ожидаем, что их будет еще меньше. Заказчики стали вести себя более корректно».
В то же время предприниматели обращают внимание на некоторые трудности работы с порталом, в том числе и технические. Если в первой половине дня проблемы, как правило, не возникают, то после обеда, когда на сайте начинают работать западные регионы страны, возникают иногда сбои, сам сайт, на котором расположена единая электронная площадка, может просто «зависнуть» в самый важный момент.
Впрочем, это не снижает преимуществ нового порядка торгов. Поставщики говорят о снижении коррупционной составляющей, явной экономии бюджетных средств.
«Мы не сталкивались с проблемами в ходе аукциона, - говорит генеральный директор «Восточного меридиана» Валерий ПРЕСТИНСКИЙ, - трудности возникают, только когда необходимо прикрепить большое количество документов, и не всегда получается это быстро сделать. Зато анонимность торгов явно обеспечена площадками, мы сами почувствовали, что сговор исключается по максимуму и экономия для бюджета очевидна. Наиболее оптимально в этом отношении, на наш взгляд, организована работа площадки Россельторг. Например, в последних торгах, в которых мы участвовали, стартовая цена была снижена с 3 млн 600 тыс. руб. до 2 млн 500 тыс. Мы ушли с торгов, но кто оказался победителем - до сих пор не знаем. Узнать сможем только после утверждения торгов».
«Электроника» снизила и риски, связанные с так называемым человеческим фактором, хотя документацию все же готовят люди, размещают и нажимают кнопки тоже люди. Ошибки, правда, остались.
«Благодаря электронным торгам возможность подать заявку на участие стала доступна практически всем, - говорит владелец консалтинговой компании «Алетор» Александр СТОКРАТОВ, - сейчас любое предприятие, имеющее электронную цифровую подпись и соответствующее требованиям, предъявляемым к выполнению работ, может подать заявку на участие. Кроме того, анонимность заявок дает уверенность в объективной оценке документов согласно требованиям документации и законодательства. Хотя определенные проблемы все же остались. Государственные и муниципальные заказчики по-прежнему допускают нарушения законодательства при подготовке и размещении документации. Один из аспектов данной ситуации - это малое количество грамотных специалистов, обеспечивающих подготовку документации и действия по её размещению на официальном сайте. Требования, предъявляемые к специалистам, работающим в сфере размещения государственного и муниципального заказа, очень жесткие. С одной стороны, это знания нормативно-правовой базы, с другой – знание технического задания, свойств и особенностей работ и услуг и, конечно, проект государственного (муниципального) контракта с учетом требований заказчика и законодательства РФ. Техническое задание необходимо грамотно прописать с учетом реальных возможностей рынка и потребностей заказчика. У нас в крае есть примеры, когда заказчики остаются без поставщиков по причине отсутствия поданных заявок. Что касается поставщиков, то тут важно видеть потребности заказчика, а также грамотно произвести анализ документации. Если возникают вопросы, то получить ответ сейчас можно очень просто и быстро - через запрос разъяснения, в электронном виде отправленный, через электронную торговую площадку».
Отсутствие опыта участия в торгах, неготовность к ним участников отмечают практически все наблюдатели в качестве основной проблемы. Прошлый год был переходным, он дал возможность подготовиться к новой практике. И если федеральные заказчики получили необходимый опыт, то в муниципалитетах в большинстве случаев даже не предпринимались попытки провести хотя бы пробные торги. До сих пор не всем удалось оформить сертификаты ЭЦП. По этой причине многие заказчики и поставщики сейчас не могут участвовать в новых аукционах и торгах.
«Законодатели обеспечили процент участия малого бизнеса в торгах, - говорит председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА, - если в городах края к этому отнеслись серьезнее, то в глубинке дела обстоят совсем плохо. Мы проводили обучающие семинары бесплатно, но охватить весь край просто не в состоянии. А те семинары, которые проводят московские специалисты, для малого бизнеса слишком дорогие. И одного семинара ведь недостаточно. У нас в каждом муниципалитете есть программы поддержки малого бизнеса, мы рассылали соответствующие письма, но муниципалитеты особой заинтересованности не проявляют. Проблемы есть и со стороны заказчиков, и со стороны поставщиков. Но заказчикам проще – они могут пройти обучение за счет бюджета, а предприниматели нет. Мне хочется еще раз призвать муниципалитеты серьезнее отнестись к этой проблеме. Мы недавно проводили семинар в Находке. Собрался полный зал предпринимателей, 70 человек приняли участие в его работе. И мы благодарны администрации этого города за такое отношение. Но, к сожалению, активность проявляют далеко не все муниципалитеты».
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