Приморский край будет снабжать электроэнергией Северную Корею

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» заключил с ОАО «ТЭК Мосэнерго» договор на разработку технико-экономического обоснования проекта строительства объектов электроэнергетической инфраструктуры для организации поставок электроэнергии из Приморского края (РФ) в ТЭЗ «Расон» (КНДР). Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе компании.

Разработка документа, на основании которого будет выбрано оптимальное техническое решение передачи электроэнергии в КНДР, а также проведена оценка экономической эффективности проекта, завершится в июне 2015 года. Разработчик ТЭО был выбран в результате открытого конкурса, в котором помимо «ТЭК Мосэнерго» участвовало еще три компании.



«Предварительный анализ существующего баланса мощности и электроэнергии в Приморском крае дает нам основание говорить о перспективности экспорта электроэнергии в Северную Корею, – пояснил Алексей Каплун, заместитель Генерального директора РАО ЭС Востока по стратегии и инвестициям. – По нашим предварительным оценкам, на первом этапе, чтобы удовлетворить текущее энергопотребление экономической зоны «Расон», будет достаточно строительство дополнительных линий электропередачи 110 кВ до российского города Хасан и границы с КНДР. Развитие проекта потребует дальнейшего строительства высоковольтных ЛЭП и участия в экспорте перспективных энергообъектов, строительство которых предусмотрено программой перспективного развития дальневосточной энергетики до 2025 года, разработанной холдингом».



По оценкам специалистов РАО ЭС Востока, уровень нагрузки в ТЭЗ «Расон» в 2014 году составил 30 МВт, а к 2025 году должен составить около 600 МВт. Во время разработки ТЭО будет проведен детальный анализ существующих и прогнозируемых уровней потребления электроэнергии и мощности ОЭС Востока и энергосистемы юга Приморского края, а также потребности в электроэнергии и мощности существующих и перспективных потребителей в экономической зоне «Расон». Будут разработаны варианты и схемы организации поставок электроэнергии в КНДР, подсчитаны планируемые капитальные затраты, оценена эффективность инвестиций при каждом варианте.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.