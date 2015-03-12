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Приморский край будет снабжать электроэнергией Северную Корею

12 Марта 2015, 15:00 | Приморье

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» заключил с ОАО «ТЭК Мосэнерго» договор на  разработку технико-экономического обоснования проекта строительства объектов электроэнергетической инфраструктуры для организации поставок электроэнергии из Приморского края (РФ) в ТЭЗ «Расон» (КНДР). Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе компании.

Разработка документа, на основании которого будет выбрано оптимальное техническое решение передачи электроэнергии в КНДР, а также проведена оценка экономической эффективности проекта, завершится в июне 2015 года. Разработчик ТЭО был выбран в результате открытого конкурса, в котором помимо «ТЭК Мосэнерго» участвовало еще три компании.

«Предварительный анализ существующего баланса мощности и электроэнергии в Приморском крае дает нам основание говорить о перспективности экспорта электроэнергии в Северную Корею, – пояснил Алексей Каплун, заместитель Генерального директора РАО ЭС Востока по стратегии и инвестициям. – По нашим предварительным оценкам, на первом этапе, чтобы удовлетворить текущее энергопотребление экономической зоны «Расон», будет достаточно строительство дополнительных линий электропередачи 110 кВ до российского города Хасан и границы с КНДР. Развитие проекта потребует дальнейшего строительства высоковольтных ЛЭП и участия в экспорте перспективных энергообъектов, строительство которых предусмотрено программой перспективного развития дальневосточной энергетики до 2025 года, разработанной холдингом».

По оценкам специалистов РАО ЭС Востока, уровень нагрузки в ТЭЗ «Расон» в 2014 году составил 30 МВт, а к 2025 году должен составить около 600 МВт. Во время разработки ТЭО будет проведен детальный анализ существующих и прогнозируемых уровней потребления электроэнергии и мощности ОЭС Востока и энергосистемы юга Приморского края, а также потребности в электроэнергии и мощности существующих и перспективных потребителей в экономической зоне «Расон». Будут разработаны варианты и схемы организации поставок электроэнергии в КНДР, подсчитаны планируемые капитальные затраты,   оценена эффективность инвестиций при каждом варианте.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: строительство  раэ эс россии  электроэнергия  Россия  рынки  проекты  экспорт  Корея  приморье 



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Комментарии

  • Псевдоним16:32, 12.03.2015#

    А своим соц. нормы введём

  • Негорожанка16:59, 12.03.2015#

    Опять по дешовке, а выподающкю прибыль за счет населения Приморского края. Как в Китае все сияет огнями, ну а нам увеличивают регулярно плату за электричество.

  • эд17:18, 12.03.2015#

    А в некоторых деревнях приморского края до сих пор эл. энергию вырабатывают дизель генераторы, под носом ни х-ра не видят

  • Псевдоним17:24, 12.03.2015#

    Так они вообще платить не будут, т. к. нечем. Значит платить будем мы по повышенным тарифам. А им долги просто спишемся. Не понимаю зачем нам Сев. Корея.

  • vasya22:24, 12.03.2015#

    Враг моего врага - мой друг. _____________________ Подозреваю, что мы их ещё и бесплатно кормить будем. Им самим некогда заниматься собственным сельским хозяйством, все сильно заняты. Пол-страны китайскими напильниками выпиливают "из цельного куска атома" атомную бомбу, другая половина киянками клепает ракеты из кровельного железа.

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