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Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен

12 Марта 2015, 09:30 | Приморье

В Приморье оптовые «прайсы» на помидоры местных производителей выросли до 200 рублей за кг, в рознице - поднялись до 320 рублей, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Операторы рынка говорят о дефиците местной продукции. Однако, по сведениям «Золотого Рога», дефицит местных овощей спровоцировал производитель в лице ФГУП «Дальневосточное», продав больше половины урожая помидоров за пределы Приморья. Ушли из региона и сотни тонн суражевского огурца.

Согласно нашей информации, сельхозпредприятие уже реализовало за пределы края 700 тонн огурцов и 114 тонн помидоров, 73 тыс. штук салатов. По мнению экспертов, именно диверсификация рынков сбыта позволяет производителю держать высокие цены.

При этом предприятие является получателем субсидий из бюджета Приморского края. В этом году планируется выделить около 5 руб. на каждый килограмм выращенного огурца. Всего предприятие готово вырастить около 5 тыс. тонн тепличной продукции в новом сезоне.

Как поведал «ЗР» источник в департаменте сельского хозяйства администрации Приморья, ФГУП «Дальневосточное» готово в дальнейшем увеличивать поставки за пределы края, так как география продаж не влияет на поддержку рублем и расширение продаж одобрено курирующим сельское хозяйство вице-губернатором.

«Пусть хоть весь урожай продадут в Хабаровск или на Камчатку, это не является основанием для отказа в субсидии, как не является основанием для отказа и рост отпускных цен», - подчеркнул наш источник.

Однако ранее руководство ФГУП «Дальневосточное» в лице директора Владимира СИДОРЕНКО и курирующий сельское хозяйство Приморского края вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, включая тепличное хозяйство ФГУП «Дальневосточное» в список значимых региональных программ развития сельского хозяйства, утверждали, что выделение сотен миллионов рублей на модернизацию теплиц позволит обеспечить население Приморского края недорогой и качественной продукцией. Про обеспечение овощами закрытого грунта других регионов населения других регионов не было сказано ни слова.

Юрий РОГОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: сельское хозяйство  приморье  овощи  кризис 



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Комментарии

  • Псевдоним12:01, 11.03.2015#

    Ну если исходить из того, что Сидоренко - братья, то что тут можно ожидать ? :)Конечно, миллионы будут вбухиваться.

  • степа13:55, 12.03.2015#

    К Хорошавину срочно этого Сидоренку. Заслужил точно.

  • аноним15:43, 11.03.2015#

    а у чиновников всегда один рассказ - модернизация позволит снизить цены. И чего врать-то? Уже бы говорили народу правду: чем больше денег тратим на модернизацию, тем выше цены на продукты.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј02:29, 12.03.2015#

    А клан Сидоренко никогда себя не обидет, Сергей Петрович при всех властях себя неплохо чувствовал. И Дарькин его в части субсидий не обижал, как никак председатель комитета в ЗакСе ПК по продовольствию и сельскому хозяйству, так и при Миклушевском карьерный взлет и должность позволяющая контролировать весь денежный поток на поддержку сельского хозяйства. Вот Сергей Петрович Сидоренко и пользуется благосклонностью судьбы и своих начальников в лице губернаторов. Плохо когда вицик от бизнеса, всегда под себя гребсти будет и больше ему ничего не надо.

  • жж14:09, 12.03.2015#

    ну так пусть другие регионы и субсидируют тогда, а то получается мы налоги заплатили в бюджет - суражевку субсидировали - и они продали хз куда, только не нам. А приморцы должны теперь посасывать. . .

  • Врач14:20, 12.03.2015#

    Зачем спрашивается эти наши пи. . . . Ы из власти тепличный совхоз Приморье разгромили? Нечеловеческая забота о населении края.

  • Псевдоним14:25, 12.03.2015#

    верно - "забота". а ещё и земелька кому-то понадобилась.

  • Псевдоним14:28, 12.03.2015#

    А как же Китай, который по словам вождей жаждал торговать с нами за рубли, где бл. китайские караваны с дешевой едой? Где бл. отечественный производитель, который назло пиндосам воспрял после контрсанкций и должен обеспечить страну всем и вся. Все это попахивает, как выражается главарь, вредительством и геноцидом народа, отправьте нам, сука, 100500 гуманитарных конвоев, чтоб избежать гуманитарной катастрофы.

  • Негорожанка15:23, 12.03.2015#

    Пора возраждать дачи, грядет безработица. Вот и будем обеспечивать продовольствием работающих граждан. Вот и занятость и экологически чистые овощи.

  • Псевдоним19:51, 12.03.2015#

    Оба брата должны официально дать комментарии по данной статье, крайним за неудачи на селе сделали бывшего директора сх департамента Бронца, хотя убрать надо было самого Сергея С-ко, хотя если убрать его то кого ставить. . . Кстати беспредел по ценам должен прокоментировать и новый директор департамента Бочкарев.

  • Sint14:03, 18.03.2015#

    Как так? Вопрос простой: Субсидии идут из бюджета Приморского края, а поставки -«Пусть хоть весь урожай продадут в Хабаровск или на Камчатку"??? -подчеркнул источник в департаменте сельского хозяйства администрации Приморья???Т. е. попадут местные помидоры, огурцы на прилавки Приморья его не волнует??? А он в администрации какого края работает спрашивается?

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