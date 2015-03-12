Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен

В Приморье оптовые «прайсы» на помидоры местных производителей выросли до 200 рублей за кг, в рознице - поднялись до 320 рублей, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Операторы рынка говорят о дефиците местной продукции. Однако, по сведениям «Золотого Рога», дефицит местных овощей спровоцировал производитель в лице ФГУП «Дальневосточное», продав больше половины урожая помидоров за пределы Приморья. Ушли из региона и сотни тонн суражевского огурца.

Согласно нашей информации, сельхозпредприятие уже реализовало за пределы края 700 тонн огурцов и 114 тонн помидоров, 73 тыс. штук салатов. По мнению экспертов, именно диверсификация рынков сбыта позволяет производителю держать высокие цены.

При этом предприятие является получателем субсидий из бюджета Приморского края. В этом году планируется выделить около 5 руб. на каждый килограмм выращенного огурца. Всего предприятие готово вырастить около 5 тыс. тонн тепличной продукции в новом сезоне.

Как поведал «ЗР» источник в департаменте сельского хозяйства администрации Приморья, ФГУП «Дальневосточное» готово в дальнейшем увеличивать поставки за пределы края, так как география продаж не влияет на поддержку рублем и расширение продаж одобрено курирующим сельское хозяйство вице-губернатором.

«Пусть хоть весь урожай продадут в Хабаровск или на Камчатку, это не является основанием для отказа в субсидии, как не является основанием для отказа и рост отпускных цен», - подчеркнул наш источник.

Однако ранее руководство ФГУП «Дальневосточное» в лице директора Владимира СИДОРЕНКО и курирующий сельское хозяйство Приморского края вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, включая тепличное хозяйство ФГУП «Дальневосточное» в список значимых региональных программ развития сельского хозяйства, утверждали, что выделение сотен миллионов рублей на модернизацию теплиц позволит обеспечить население Приморского края недорогой и качественной продукцией. Про обеспечение овощами закрытого грунта других регионов населения других регионов не было сказано ни слова.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.