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Для Владивостока уход ДЭМ "Приморье" оказался бедой

12 Марта 2013, 15:46 | Приморье

Цены на тепличные овощи в эту зиму были высокими как никогда. Впрочем, в тепличных хозяйствах отпускная цена на этот раз почти не выросла. Ее значительный рост был годом раньше, когда крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие ДЭМ «Приморье» прекратило свое существование. Уход этого гиганта с рынка сказался моментально. Огурцов на рынках стало заметно меньше, а цена, соответственно, выросла.

Если в 2010 году отпускная цена на огурцы находилась на уровне 45-60 рублей за кг, то в 2011 году она сразу поднялась в среднем до 102 рублей, наиболее высокая цена в опте была 130 рублей за кг. В 2012 году был еще некоторый рост цены, в среднем до 108 рублей, а высший сорт стал стоить 140 рублей.

Рынок тепличных овощей стал заметно меняться не только в отношении цен. ДЭМ «Приморье», уходя с рынка, передало ФГУП «Дальневосточное» созданную ими и вполне успешно работавшую несколько лет сеть торговых точек, которые располагались на рынках самых разных районов города. Эта сеть просуществовала один год и исчезла. Как пояснили на предприятии, опыт был не очень удачным. И сейчас «Дальневосточное» работает в основном по заявкам супер- и гипермаркетов, которые возросли в полтора раза. В этой ситуации наиболее пострадавшим в крае от закрытия «Приморья» оказался рынок г. Владивостока.

«Для Владивостока уход ДЭМ «Приморье» - это, конечно, беда, - говорит директор ДЭМ «Лазурный» Наталья ДУБОВЦЕВА. - В более благоприятном положении сейчас находятся Артем, Находка, Фокино и некоторые другие населенные пункты. А Владивосток много потерял, и ни суражевские теплицы, ни наше предприятие эти потери не восполнят. Тем более доставка в город тепличной продукции из-за увеличившегося расстояния стала дороже, что, естественно, требует больших затрат на логистику».

Восполнить эти потери не смогли даже китайскими овощами хотя бы потому, что стоимость их тоже существенно увеличилась в самом Китае. Как говорят приморские поставщики, цена выросла в 2 раза, а по некоторым наименованиям в 3 раза. Например, поставка лука обходилась в 2010 году в 1 юань за кг, прошлой осенью - около 3 юаней. В общем, стоимость огурцов китайских оказалась ненамного ниже, чем местных в Приморье.

Рост цены на свою продукцию в «Дальневосточном» объясняют возросшими за это время затратами на ее производство. Например, затраты на семена увеличились на 99%, на тепло - на 6%, на тару - 60%, на ГСМ ежегодный стабильный рост на 15%. И если удвоившиеся затраты на семена повлияли на себестоимость на 2%, то рост стоимости тепла на 6%, которое в структуре себестоимости составляет 60%, увеличило себестоимость на 38%.

Вообще, доля тепла в структуре себестоимости - это, с одной стороны, вопрос состояния теплиц, с другой - технологий, обеспечивающих урожайность. И конечно, стоимость теплоэнергии. К слову, нигде на Дальнем Востоке, где сохранилось производство тепличных овощей, таких затрат на тепло нет, как в Приморье. Даже в заполярном Билибинском районе Чукотки в тепличном предприятии «Росинка» затраты на теплоэнергию составляют около 40% от общей доли затрат на производство. Доля затрат на тепло в себестоимости производства в сахалинском совхозе «Тепличный» так же в среднем составляет 33%.

Очевидно, приморские тепличные хозяйства требуют определенной модернизации. Принятая не так давно программа развития сельского хозяйства в крае на 2013-2020 годы предполагает поддержку производства овощей закрытого грунта. Позволит ли эта помощь провести реконструкцию в тепличных хозяйствах, покажет время. Но Наталья Дубовцева рассчитывает, что планируемая в «Лазурном» реконструкция при господдержке приведет в будущем к увеличению урожайности с нынешних 220 тонн с гектара до 600 тонн, что, соответственно, снизит долю тепла в себестоимости продукции.

В весенние месяцы, как правило, цена заметно снижается. После мартовских праздников стоимость огурцов в опте снизится до 80 рублей за кг. Значительно вырастут и объемы поставок местной тепличной продукции. Как сообщили в «Дальневосточном», с конца февраля производить огурцы будут уже два цеха, а не один, как в начале зимы. И урожайность в это время, как правило, выше в 2 раза, чем зимой.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Абашева
Теги: рынок  предприятия  овощи  сельское хозяйство  приморье  китай 



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Комментарии

  • Псевдоним17:18, 12.03.2013#

    Да кому ваши "золотые" огурцы нужны???????? Они в холодильнике и неделю не лежат. . . . . . . Становятся слизкими и пропадают. . . . .

  • Псевдоним17:22, 12.03.2013#

    Надо уезжать отсюда. Даже огурцов нормальных нельзя купить. Всю зиму на квашенной капусте держусь.

  • Псевдоним10:31, 14.03.2013#

    На работу не пробывал устроиться?

  • Псевдоним00:34, 13.03.2013#

    А я думала, я хранить не умею. . .

  • MNN10:26, 14.03.2013#

    Из пакета их доставай и храни нормально.

  • Псевдоним12:44, 14.03.2013#

    А с чего это вы взяли, что они в пакете?

  • Псевд10:28, 14.03.2013#

    Местное производство надо было поддерживать и дотировать всеми силами, это же стратегический объект. Огурцы, помидоры с "Зеленого угла" (тепличное хозяйство) какие вкусные были, хранились долго, ароматные, от них живот не болел, вот жалость-то что мы все это так легко потеряли. Дарькин все здесь сгнобил, ворюга. . . .

  • Псевдоним10:44, 14.03.2013#

    эти огурцы нельзя есть. . . пользы от них ноль, один вред, так что особо и расстраиваться не нужно. . . просто не нужно их покупать

  • Ответственный10:46, 14.03.2013#

    Да, жаль ДЭМ "Приморье КСП"!!! Ведь было же время, когда мы по ночам огурчики "косили" и продавали их Феде, Начику. . . А дома эти огурцы с помидорами ели-ели, ну ели-ели. . . Очень жаль колхоз.

  • ЖЖЖЖЖ10:49, 14.03.2013#

    от них пользы - никакой. Витаминов - ноль. Вода и запах.

  • Ответственный10:49, 14.03.2013#

    Некоторые даже сумели накосить на переезд в СПб

  • Неедрос10:51, 14.03.2013#

    Голосуйте ЗА Едрилл и Миклуху, который всё рапортует, что всё, мол, улучшается здесь. . .

  • Фатима Бланш21:18, 14.03.2013#

    Аферисты и воры! Как им верить? В их продукции витаминов нет, одни удобрения. . . в китайских огурцах их гораздо меньше. Не употребляйте в пищу тепличные овощи, это очень вредно.

  • Владимир Ильич15:28, 16.03.2013#

    ДЭМ "Приморье" разорился из-за того, что ему в 2010г. отменили дотаций на электроэергию, продукция стала не конкурентной китайской и суражевской. Было обращение к министру сельского хозяйства по этому поводу, что очень сильно разозлило губернаторскую команду. Дотацию так и не вернули. Губернатор теперь другой.

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