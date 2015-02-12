В Приморье проходят испытание самые мощные в мире грузовые электровозы "Ермак"

В рамках программы модернизации тягового подвижного состава Восточного полигона ОАО «РЖД» в депо Смоляниново (Владивостокский регион) поступили сразу три четырехсекционных локомотива серии 4ЭС5К «Ермак», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВЖД.



По словам и.о. начальника эксплуатационного локомотивного депо Смоляниново Алексея Брагина, новые электровозы пришли в январе текущего года для прохождения сертификационных испытаний и последующей эксплуатации в направлении портов находкинского транспортного узла Приморского края.



- Четырехсекционные локомотивы серии 4ЭС5К «Ермак» тестируются в условиях самого сложного природно-ландшафтного рельефа сети РЖД на участке Смоляниново – Находка, который характеризуется наличием горно-перевальных участков с крутыми подъёмами и уклонами и участками пути с кривыми малого радиуса, - отметил Алексей Брагин.



Он подчеркнул, что после прохождения тестовых испытаний данные локомотивы будут обеспечивать движение тяжеловесных поездов унифицированным весом 7100 тонн на Восточном полигоне ОАО «РЖД».



- Испытания проходят в нормальном режиме, все выявленные замечания оперативно устраняются представителями Новочеркасского электровозостроительного завода-изготовителя. Электровоз переменного тока с коллекторными тяговыми двигателями серии 4ЭС5К «Ермак» сегодня являются самыми мощными в мире. Его мощность – 13 тысяч 120 киловатт. Для сравнения: мощность предыдущего трёхсекционного локомотива серии 3ЭС5К «Ермак» – 9 тысяч 840 киловатт, - добавил Алексей Брагин.



Стоит отметить, что по программе модернизации тягового подвижного состава в период до 2020 года локомотивный парк Восточного полигона пополнят 53 новых «Ермака».





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Четырехсекционный электровоз характеризуется поосным регулированием силы тяги - оптимальным распределением тяговой нагрузки между осями. В конструкции 4ЭС5К применяется микропроцессорная система управления с расширенными функциями диагностирования, передающая информацию на серверы ремонтных депо и завода-изготовителя для оперативного устранения неисправностей. Новинка также отличается сниженным на 15-17% удельным расходом электроэнергии за счет возможности возврата электроэнергии в контактную сеть при электрическом торможении электровозом, а также комфортными условиями для работы локомотивных бригад.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.