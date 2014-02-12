В Приморье будут искать 40 тонн золота и 300 тонн серебра

ОАО "Росгеология" признано победителем конкурса, проведенного Роснедрами, на заключение госконтракта по ведению поисково-оценочных работ на золото и серебро в пределах Кузнецовской перспективной площади в Приморском крае.

"Росгеология" выполнит комплекс геолого-геофизических, геохимических и детализационных работ на площади порядка 65 кв. км, будут проведены лабораторно-аналитические исследования.

Результатом должна стать локализация жильно-прожилковых зон с золотосеребряным оруденением, локализация и оценка прогнозных ресурсов, выработка рекомендаций по направлению дальнейших геологоразведочных работ.

К поисковым работам компания приступит в первом квартале текущего года. Их завершение запланировано на конец 2016 года.

Прогнозные ресурсы Кузнецовской площади по категории Р2 (предполагаемые ресурсы) составляют 40 тонн по золоту и 300 тонн - по серебру.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.