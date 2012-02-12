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Как защитить свой загородный дом или дачу осенью и зимой

12 Февраля 2012, 14:51 | Приморье

Для дачников наступили тревожные времена: по статистике именно осенью и зимой в оставленных без постоянного присмотра домах происходит наибольшее количество краж и пожаров. Какие меры принять, чтобы хоть как-то обезопасить загородный дом? Советов множество, попробуем разобраться, как не потеряться в многообразии предложений и сделать правильный выбор.

Совет первый. Закрывая дачу на зиму, следует вывезти в город все ценные вещи, даже всякие соленья и варенья, как это не смешно звучит.

Совет второй. Не помешает договориться с соседями, чтобы кто-нибудь присматривал за домом в ваше отсутствие.

Совет третий. Можно поручить защиту дачного поселка частному охранному предприятию.

Совет четвертый. Можно установить двойную или бронированную дверь, тогда простой вор или бомж уже не войдет. Однако, как показывает практика, «негостеприимный» дом могут просто поджечь.

Совет пятый. Еще один способ обезопасить свой дом или дачу - это просто сдать ее на зимний период. Вор не положит глаз на дом, где постоянно проживают люди.

Совет седьмой. Одна из последних новинок на российском рынке в области охраны жилых домов - система, имитирующая присутствие хозяев дома.

Совет восьмой, последний и, пожалуй, самый полезный.

Какими бы средствами охраны вы не пытались защитить свой дом, специалисты все же советуют подумать о страховании. Страховкой дом от беды не защитишь, зато это надежный способ вернуть деньги за утраченное имущество. Лучше страховаться от всех напастей сразу: пожара, взрыва, залива водой, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и механических повреждений. Как правило, в коттеджных поселках застройщик сам предлагает своим клиентам застраховать жилье, в противном случае стоит позаботиться об этом самому. Благо, хороших программ страховой защиты сейчас достаточно. Взять для примера страховые продукты от ведущего страховщика России - компании РОСГОССТРАХ. Для небольшого дома идеально подойдет программа ДОМ «Классика», а для дорогостоящих коттеджей - ДОМ «Престиж». Кроме того, с 1 октября по 30 ноября в компании действует специальная акция «Сезон выгодного страхования». В этот период любой клиент может воспользоваться осенним предложением компании РОСГОССТРАХ и застраховать дом по специальной цене. А те, кто решил застраховать свой дом впервые, в рамках акции могут рассчитывать на персональную скидку.

Конечно, как защитить свой загородный дом, решать вам, однако мы надеемся, что наши советы помогут вам принять правильное решение.

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