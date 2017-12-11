Рыбаки Приморья выловили более 120 тысяч тонн сельди

С начала года выловлено 705 тысяч тонн водных биоресурсов, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в краевом департаменте рыбного хозяйства. «Из них – более 120 тысяч тонн сельди, квота освоена на 51%», – сообщили в ведомстве. Кроме того, приморские рыбаки выловили более 463 тысяч тонн минтая, освоив квоты на 83%.



Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.



Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.



«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.



Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.