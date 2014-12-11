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Первую партию угля из порта Восточный отправят в страны АТР в 2018 году
Первую партию угля с углепогрузочного комплекса в порту Восточный в Находке Приморского края отправят в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже в 2018 году.
В Российско-Корейском экономическом форуме который прошел 9 декабря в Сеуле, приняли участие более 200 представителей органов власти, ученых и журналистов из России, Южной Кореи, Китая, Японии, Сингапура и Тайваня. В их числе – Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Глава региона отметил, что главной темой форума стал вопрос развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.
«В ходе личных бесед я отметил, что корейская сторона заинтересована в сотрудничестве с регионами Дальнего Востока. Для этого на территории Приморского края создаются все необходимые условия. Мы готовы работать в направлении привлечения инвесторов из Республики Корея, в том числе создавая комфортные условия ведения ими бизнеса», - подчеркнул Губернатор.
Одним из перспективных направлений российско-южнокорейского сотрудничества может стать сфера энергетики. Так, в рамках форума группа «Сумма» провела переговоры с корейскими трейдерами и потенциальными конечными потребителями российского угля.
В настоящее время в порту Восточный ведется строительство универсального перегрузочного комплекса. Сегодня проект выходит на третью очередь строительства угольного терминала. Именно через него уголь будут вывозить в страны АТР, в том числе в Южную Корею.
«Итоговая мощность комплекса составит 20 миллионов тонн угля на экспорт. Первую партию планируется отправить в соседние страны уже в 2018 году», - обозначил руководитель проекта строительства угольного терминала Андрей Загорский.
Отметим, по инициативе Владимира Миклушевского приморские депутаты разработали и внесли на рассмотрение Госудумы законопроект, который обяжет компании установить оборудование для ежедневного мониторинга загрязнения воздуха.
Глава региона считает, что жители портовых приморских городов не должны страдать от угольной пыли, которая летит с терминалов, расположенных в городской черте. Именно поэтому летом 2014 года им подписано распоряжение, запрещающее строительство в регионе угольных терминалов открытого типа.
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