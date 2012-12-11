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В Приморье составлен сборник "справедливых" коммерческих цен на строительные работы
Отчетно-перевыборное собрание СРО «Альянс строителей Приморья» состоялось во Владивостоке. Директор СРО Сергей ФЕДОРЕНКО отметил, что помимо обычной текущей работы много усилий было приложено к тому, чтобы в Приморье были восстановлены несправедливо сниженные в 2009 году на 40% государственные цены на строительные работы. В итоге в этом году цены были повышены на 20%, но они все равно на сегодня ниже хабаровских на 25%. То есть «Альянс строителей Приморья» вместе с другими профессиональными объединениями в ближайшее время продолжит эту борьбу.
По 10 номинациям-видам строительных работ в этом году были определены лучшие строительные компании СРО. Ими стали: ООО «Фундамент», ООО «Спецмонтажавтоматика», ООО «Электромаксимум», ООО «Консоль Н», ООО «Сантехсервис», ООО «Ж/Д Регион», ООО «Дальстройбизнес II», ООО «Нарт А», ООО «РСК «Проект», ООО «Главвладивостокстрой, ЗАО «Приморстрой», ЗАО «Генподрядчик». Кстати, победителями был составлен, каждым по своему разделу, сборник территориальных «справедливых» коммерческих цен на строительные работы. Этот сборник рекомендован для практической работы всем приморским строителям и заказчикам.
Был создан и уникальный справочник по определению зарплаты линейному и офисному персоналу строительных компаний, исходя из традиционной «работы на окладах», набора должностных обязанностей и квалификации. На основе ряда критериев «вычисляется» рекомендуемая зарплата претенденту на должность, которая может быть учтена при составлении трудового договора, определяемого на основе «должностных обязанностей», расписанных в справочнике. Предполагается, что он позволит сторонам без лишних споров заключать трудовой договор, снизит текучесть кадров.
Члены «Альянса строителей Приморья» единогласно пролонгировали Сергею Федоренко должность директора на очередные 4 года. В Совет Альянса взамен трагически погибшего Сергея КРИВОРОТОВА выбрана директор компании «Новый Дом» Галина ШАМЫГИНА. Ежегодные взносы членов этого СРО решено установить в размере 85 тыс. рублей.
Из основных задач, которыми в ближайшее время будут заниматься Совет и исполнительный аппарат «Альянса строителей Приморья», определены следующие: содействие компаниям в справедливом ценообразовании и повышении их рентабельности. Во-вторых, содействие усилению кадрового потенциала компаний. В-третьих, выход сообщества строителей на как можно более стабильный «портфель заказов». На предстоящем 13 декабря в Москве форуме НОСТРОЯ приморские строители вручат президенту Ефиму БАСИНУ свои предложения по ценообразованию в отрасли, которые включают возможность ее полной реформы.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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