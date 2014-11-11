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В Приморье цена литра 92-го бензина вырастет до 50 рублей

11 Ноября 2014, 17:20 | Приморье

Такой неутешительный прогноз на 2015 году дают независимые розничные продавцы автотоплива.

Нефтяные компании, владеющие нефтеперерабатывающими НПЗ, уже сегодня готовят владельцев независимых АЗС к росту цен на бензин и дизтопливо в начале 2015 года на 15-20%.

"По нашему прогнозу, цена литра 92-го на АЗС независимых розничных продавцов может подняться до 50 рублей. К этому подталкивает, в том числе, и сбытовая политика нефтяных компаний, имеющих собственную розничную и оптовую сеть в Приморье", - заявил во вторник в Уссурийске на собрании собственников независимых АЗС и нефтебаз Приморья директор ООО "Комплект-Сервис" Владимир ЧИРСКОВ.

Как известно, основная часть нефти добывается в России несколькими вертикально интегрированными компаниями, которые владеют мощностями по добыче нефти, ее переработке, а также сбыту топлива, в том числе розничными сетями автозаправочных станций. На Дальнем Востоке таким предприятием является ОАО "Роснефть" в лице своего дочернего подразделения ООО "РН-Востокнефтепродукт". Еще одна компания, перерабатывающая нефть и реализующая автомобильное топливо через сеть собственных АЗС - НК "Альянс", подконтрольная Независимой нефтегазовой компании, которой владеет бывший топ-менеджер "Роснефти" Эдуард ХУДАЙНАТОВ.

"Постоянной проблемой для региона стал дефицит автомобильного топлива, причиной которого служат системные сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов, которые на Дальнем Востоке входят в структуру тех же ОАО "Роснефть" и НК "Альянс". Итогом временных остановок "на ремонт" или после аварий (например, пожара Ачинского НПЗ в 2014 году) становится рост цен на автомобильное топливо. Хотя по нашим данным мощностей действующих заводов на Дальнем Востоке достаточно, чтобы обеспечивать нефтепродуктами всех игроков рынка, не допуская дефицита", - отметил Владимир Чирсков.

По его словам, в последние месяцы сложилась парадоксальная ситуация: цена на бензин на АЗС "Роснефти" меньше, чем оптовая цена, которую сбытовое подразделение "Роснефти" выставляет независимой сети.

"Приведем пример: цена самого популярного бензина АИ-92 в розничной сети "Роснефти" и "Приморнефтепродукта" в Приморском крае 30 октября 2014 года составила соответственно 34,80 рубля и 34,60 рубля за литр, а оптовая цена того же бензина для независимых автозаправочных станций - 34,90 рубля! Получить топливо в таких условиях независимым продавцам больше негде, мелкие сети вынуждены назначать розничную цену на два-три рубля выше, теряют конкурентоспособность и обречены на разорение", - сказал директор ООО "Комплект-Сервис".

По итогам собрания собственники независимых АЗС и нефтебаз Приморья предложили создать  Дальневосточную сырьевую биржу. Участники рынка считают, что биржа при условии успешной работы сможет сломать систему, когда монополисты на рынке автомобильного топлива - вертикально интегрированные нефтяные компании - диктуют высокие цены частным компаниям.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: дефицит  цены  топливо  нефть  розница  бензин  Роснефть  заводы  АЗС 



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Комментарии

  • vasya20:17, 11.11.2014#

    Дак, а чо ж? Тут усё понятно: нефть подешевела, бензин будет дороже. Когда нефть обратно подорожает, он станет ещё дороже. Русская логика для иностранца непостижима, а мы все наперёд знаем.

  • тупой04:38, 12.11.2014#

    Топливо дорожает - жизнь веселеет ; это обещанная стабильность хоть в чем то

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