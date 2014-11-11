Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье заложен 31 миллион икринок для воспроизводства лососевых
Закладка икры кеты и симы на инкубацию ведется четырьмя приморскими государственными и частными заводами. В этом году общий вылов предприятий составил 120 тонн, заложено более 31 миллиона икринок, сообщает www.primorsky.ru.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, искусственное воспроизводство лососевых ведется в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов.
«Барабашевский и Рязановский государственные лососевые рыбные заводы работают на территории края уже более 20 лет. В этом году ими заложено уже 30 миллионов икринок», - отметил Александр Передня.
По его словам, также в этом году начали свою работу два частных завода. ООО «Фурманово» уже заложило 1,6 миллионов икринок, в плане еще 4,9 миллиона. СХПК «Лидовский» также приступил к закладке икры лососевых.
«Эти цифры не окончательные, ход рыбы в реках продолжается. И мы рассчитываем увеличить объем заложенных икринок еще на 20 процентов, что позволит в дальнейшем повысить подход лосося», - подчеркнул Александр Передня.
Отметим, в Приморье рыбохозяйственной деятельности уделяется значительное внимание. Только в этом году десяти приморским предприятиям отрасли оказана поддержка из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы». На развитие отрасли выделено более 95 миллионов рублей, из них на береговую рыбопереработку – около 82 миллионов рублей, на развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов – 13,5 миллионов рублей.
Новости тематики
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Рыбаки Приморья выловили более 120 тысяч тонн сельди
- В Приморье готовят масштабный проект по реанимации рыбопромышленной отрасли региона
- Рыбопродукция становится все более недоступной для приморцев
- На втором ВЭФ проведут открытый аукцион по предоставлению рыбоводных участков Дальнего Востока
- "Дальморепродукт" ловит рыбу для Сингапура
- В Приморье установили минимальные цены на рыбу
- В Приморье предприниматели торговали крабом с мышьяком и ртутью
- В России в кризис икра идет на ура
Новости раздела
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось