В Приморье заложен 31 миллион икринок для воспроизводства лососевых

Закладка икры кеты и симы на инкубацию ведется четырьмя приморскими государственными и частными заводами. В этом году общий вылов предприятий составил 120 тонн, заложено более 31 миллиона икринок, сообщает www.primorsky.ru.



По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, искусственное воспроизводство лососевых ведется в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов.



«Барабашевский и Рязановский государственные лососевые рыбные заводы работают на территории края уже более 20 лет. В этом году ими заложено уже 30 миллионов икринок», - отметил Александр Передня.



По его словам, также в этом году начали свою работу два частных завода. ООО «Фурманово» уже заложило 1,6 миллионов икринок, в плане еще 4,9 миллиона. СХПК «Лидовский» также приступил к закладке икры лососевых.



«Эти цифры не окончательные, ход рыбы в реках продолжается. И мы рассчитываем увеличить объем заложенных икринок еще на 20 процентов, что позволит в дальнейшем повысить подход лосося», - подчеркнул Александр Передня.



Отметим, в Приморье рыбохозяйственной деятельности уделяется значительное внимание. Только в этом году десяти приморским предприятиям отрасли оказана поддержка из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы». На развитие отрасли выделено более 95 миллионов рублей, из них на береговую рыбопереработку – около 82 миллионов рублей, на развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов – 13,5 миллионов рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

