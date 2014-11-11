Приморская глубинка накроется "вай-фаем"

В малонаселенных пунктах Приморского края устраняется «цифровое неравенство»

До конца 2016 года Интернет появится в 122 малонаселенных селах Приморского края. Там, куда не протянут оптоволокно, будут раздавать Wi-Fi. В департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края отметили, что обеспечение сел интернетом осуществляется в рамках реализации госпрограммы по устранению «цифрового неравенства».

На сегодняшний день между Федеральным агентством связи и компанией «Ростелеком» заключено соглашение на строительство волоконно-оптических линий связи и спутниковых станций VSAT в населенные пункты Приморья с населением от 250 человек и выше.

«Это 122 населенных пункта, в которых нет возможности предоставить населению широкополосный доступ в Интернет. Сеть появится на этих территориях до конца 2016 года. В тех селах, куда нет возможности протянуть «оптику», будут установлены спутниковые станции VSAT, организованы пункты коллективного доступа и точки доступа WI-FI к сети Интернет. Местные жители смогут воспользоваться беспроводной сетью», - подчеркнули специалисты.

Напомним, что губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно поднимал вопрос обеспечения малонаселенных пунктов края телефонной связью и доступом в Интернет.

«XXI век на дворе. Иногда это насущная необходимость. Там, где это возможно, мы будем стимулировать приход сотовых сетей за счет организации государственных закупок интернета. Или путем подключения через спутниковые каналы. Проблему эту я знаю и с себя ее не снимаю. Мы ее решим», - отмечал глава региона.

Также, как известно, с внедрением нового стандарта вещания цифрового телевидения приморцы потеряли возможность видеть некоторые телеканалы. Перейти на новый формат и возобновить работу всех телеканалов возможно при помощи специальной приставки или перепрошивки телевизора.

В департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края сообщают, не так давно цифровое оборудование было переведено на новый и более современный стандарт вещания - «DVBT-2 (MLPLP)».

«Для качественной работы всех телеканалов приморцы могут перепрошить свой телевизор в телеателье либо приобрести приставку, преобразующую новый стандарт в стандарт, воспринимаемый телевизором. В случае покупки нового телевизора просто необходимо заранее проконсультироваться с сотрудниками магазина», - отметили специалисты.

В настоящее время телевизоры и телевизионные приставки, соответствующие новому стандарту, в наличии в специализированных магазинах бытовой техники.

Отметим, сегодня в цифровом режиме в Приморье принимаются 8 телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия» и региональный «ГТРК», «Вести 24», «Культура», «Карусель», «ТРК-5», «НТВ», «Спорт» - и 3 радиоканала: «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

В ближайшее время список каналов эфирного цифрового телевидения будет дополнен еще 10 каналами: «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Спорт Плюс», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «МУЗ ТВ».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.