Приморские рыбаки будут осваивать новые квоты на старых судах

Возможности отечественного судостроения и необходимость обновления флота обсуждали на заседании Приморского рыбохозяйственного совета. Заседание провел вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО.

Участниками обсуждения стали представители рыбохозяйственных предприятий и судостроительных компаний.

Любо, но очень дорого

«Призываю вас разработать конкретные предложения к администрации Приморского края, чтобы понять, какую поддержку мы можем вам оказать», - обратился к присутствующим вице-губернатор.

Свои предложения представили ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и ОАО «Восточная верфь». Однако, по словам рыбаков, высокая цена является одной из трудностей на пути к взаимодействию.

«Сегодня положительная динамика просматривается уже в том, что мы собрались здесь для обсуждения и выработки решений. Это первый шаг. Но нас, действительно, смущает предлагаемая цена. Почему бы не начать с производства маломерных судов, пусть даже из недорогих материалов», - сказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ.

Сергей Сидоренко поручил профильным департаментам проработать возможные финансовые схемы взаимодействия рыбаков и судостроительных предприятий, а также оценить потребность в рыбодобывающих судах.

«Администрация, со своей стороны, должна предложить ценовые механизмы, которые устраивали бы все стороны. В качестве варианта можно использовать лизинговые схемы, подобные тем, что используются в сельском хозяйстве», - отметил вице-губернатор.

Квоты поделили по-джентельменски

Также представители администрации Приморского края приняли участие в Дальневосточном научно-промысловом совете, прошедшем в Южно-Сахалинске под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия СОКОЛОВА.

В ходе мероприятия представители органов власти, научных организаций и бизнеса обсудили результаты лососевой путины, распределение общих допустимых уловов водных биоресурсов на 2014 год.

Участники мероприятия в очередной раз подтвердили заключенное в 2008 году «джентельменское» соглашение о закреплении процентного соотношения прибрежных и промышленных квот на добычу водных биологических ресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне от ежегодного устанавливаемого суммарного объема квот выделенных для этих целей.

«Примечательно то, что договоренности между субъектами 2008 года никто не нарушил и квоты «прибрежки» остались на согласованных процентах. Ранее это была большая проблема», - отметил директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Александр ПЕРЕДНЯ.

Кроме того, на совете были рассмотрены вопросы о распределении общих допустимых уловов и квот на вылов в 2014 году.

Прогнозируемый объем общих допустимых уловов (ОДУ) на минтай и сельдь в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2014 год составляет 2557,3 тысяч тонн.

Увеличение ОДУ суммарно на 31,01 тысячу тонн прогнозируется на такие валютоёмкие объекты, как камбала, терпуг, навага, крабы, ламинария.

Объемы ОДУ на макруруса, кальмар, спизулу, корбикулу, анадару, морских ежей практически не поменялись.

Участники заседания рассмотрели также вопросы ветеринарного оформления рыбопродукции и устранения избыточных административных барьеров. Обсуждение проходило в рамках подготовки к заседанию межведомственной рабочей группы, созданной при Контрольном управлении Президента РФ, запланированному на ноябрь.

Обсуждение коснулось принятия проекта новых Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. По всем вопросам повестки дня были приняты решения.

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.