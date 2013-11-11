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В Приморском крае строительство газопровода к Уссурийской ТЭЦ начнется в 2014 году
«Газпром» проектирует газопровод к Уссурийской ТЭЦ в Приморском крае и в следующем году готов приступить к его строительству.
- Конкретные сроки начала работ будут согласованы с администрацией Приморского края, - отметил собеседник ZRPRESS.RU в «Газпроме», - так как руководство субъекта непосредственно отвечает за перевод тех или иных объектов в своем регионе на газовое топливо и должно обеспечить их готовность к приему газа.
На газификацию Приморского края «Газпром» истратил уже 9 млрд рублей. В 2013 году на эти цели будет израсходовано 10 млн рублей. Деньги направляются на проектирование газопроводов-отводов к ГРС (газораспределительным станциям) и межпоселковым газопроводам от них.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Газ это опасно. . . дорого и взрывается