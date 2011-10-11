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172 тонны сайры "приплыли" в Приморье из Тайваня
С 3 по 10 октября в порты Приморского края из-за рубежа была поставлена только одна партия рыбной продукции, это 172 тонны сайры из Тайваня.
Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора лабораторные испытания поступившей продукции наличия радионуклидов не обнаружили. Пищевая продукция полностью отвечает российским требованиям безопасности и качества. Из Японии за прошедшую неделю продукция водного промысла не поступала.
В то же время, при проведении мониторинговых исследований отечественных рыбо- и морепродуктов, поступающих в Приморье из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проведены исследования проб, отобранных от 6526 тонн рыбопродукции и 1908 тонн рыбной муки. Наличия радиоактивных веществ также не зафиксировано.
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