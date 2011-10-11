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«Приморье хлебосольное» приглашает на праздник
Праздник хлеба «Приморье хлебосольное» впервые пройдет во Владивостоке 20 октября в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню рождения Приморского края. Местные жители и предприниматели смогут не только ознакомиться с различной хлебопродукцией, но и вложить свою лепту в строительство Спасо-Преображенского собора.
«Такие ярмарки очень нужны Приморью. Будет замечательно, если праздник хлеба станет традиционным и будет проходить ежегодно, - рассказала управляющий компании «Нива-хлеб» Наталья ШУШКАНОВА. – Мы подготовили концертную программу для гостей праздника, где выступят различные творческие коллективы, и главным украшением, конечно же, станет хлеб, самые разные его сорта».
Ярмарка «Приморье хлебосольное» состоится в канун празднования 73-й годовщины образования Приморского края. Организаторами выступили администрация Владивостока, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Приморская и Владивостокская епархия, Уссурийское казачье войско и Дальневосточная ассоциация производителей муки, хлеба и кондитерских изделий. Главные участники праздника хлеба - крупнейшие региональные производители продовольствия Приморского края.
Всего участие в ярмарке «Приморье хлебосольное» примут около 50 приморских предприятий. На ней будут представлены изготовители продуктов питания, в частности, хлеба, мяса, молока. Посетителей ждут конкурсы, выступления творческих коллективов и дегустации от крупных производителей продуктов питания. Кроме этого, в ходе ярмарки пройдет благотворительная акция - сбор пожертвований на строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора.
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