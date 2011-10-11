Агропромышленный комплекс Приморья вырастет на 4,5 %

Объем выпуска сельскохозяйственной продукции вырастет в следующем году, как заявил первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, на 4,5%.

Рост ВРП в 2012 году ожидается на уровне 6,4%, уровень инфляции – 6-6,5%, индекс промышленного производства – 105,9%, розничной торговли – на 7%, объема платных услуг – на 5,2%, а средняя зарплата на начало 2013 года достигнет 30 тыс. рублей.

Наряду с другими отраслями экономики, рост намечен и в сельскохозяйственном производстве – объем продукции в 2012 году увеличится на 4,5%, и достигнет 26,4 млдр рублей.

Депутат ЗС ПК Александр КВАША, член комитета по продовольственной политике и природопользованию, говорит о том, что «особенно приятно слышать о том, что в Приморском крае поступательно развивается сельское хозяйство. Запланированный объем производства агропромышленного комплекса в 26,4 млрд рублей в год – это хороший показатель. Чем больше собственных продуктов в Приморье, тем крепче «продовольственная безопасность» региона, выше доходы фермерских хозяйств, и лучше жизнь селянина».