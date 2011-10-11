Дороги Приморья по новым технологиям

Строительство ответственных и нестандартных дорожных объектов и рост требований к ним заставляют дорожников внедрять новые технологии, которые уже давно известны в мировой практике, но в Приморье в прежние годы не применялись.

- Особенно много нового у нас пришло в мостостроении, - считает Лидия КАЗАКОВА, начальник отдела организации строительства департамента дорожного хозяйства администрации Приморского края. – Прежде всего, это ванты, которые применяются при строительстве моста через бухту Золотой Рог. Они удерживают монтируемый русловой пролет, и благодаря им строятся оригинальные пилоны в виде буквы «V». Это совершенно новая для нас технология, до этого мы никогда этим не занимались и работы велись совместно с французскими специалистами, которые обучали этой технологии наших мостостроителей. Ранее мы никогда не вели монтаж отдельными блоками большого руслового пролетного строения, которое сегодня собираем с двух направлений. Стыковка должна произойти посередине бухты на 48 блоке.

На строительстве этого моста в крае впервые был применен метод устройства фундамента с самоуплотняющимся бетоном. По 10 тысяч тонн такого бетона было уложено буквально в течение трех дней в ростверк фундаментов 8-й и 9-й опор, то есть – пилонов на северной и южной стороне будущего моста. Предварительно было выполнено армирование конструкций, выставлена опалубка и затем было произведено заполнение конструкций самоуплотняющимся бетоном.

Строительство этого моста потребовало высокой точности, и для этого были приобретены высокоточные геодезические приборы. Особенно они требуются для работ на большой высоте. При этом ведется контроль геодезических работ со стороны подрядчика, нас, в качестве заказчика, и со стороны авторского надзора. Кроме того, был заключен договор с ЗАО «Мостовое бюро» из Санкт-Петербурга, которое занимается инженерным сопровождением строительства этого и низководного моста. Специалисты этой инженерной организации, как и наши специалисты, постоянно находятся на строящихся объектах.

Новым для края стало и строительство низководного моста через Амурский залив протяженностью 4,4 км. При этом вдоль будущего капитального моста был построен временный мост и железная дорога, по которой сейчас подаются конструкции для монтажа пролетных строений.

Новые технологии внедряются и при строительстве дорог. Так, при устройстве дорожного основания в этом году в крае впервые было применено цементобетонное покрытие. Первый объект, где строительство велось с ее применением – это уже завершенная подъездная дорога длиной два километра к международному пассажирскому терминалу Владивостокского аэропорта.

Впервые в этом году при устройстве дорожного покрытия применяется покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА). В отличие от асфальтобетонной смеси, ЩМА готовится не на основе битума, а с применением специальной мастики, которая более практична. Новое покрытие при соблюдении технологии укладки обещает служить дольше, и ему не нужна поверхностная обработка – оно получается шероховатым и обеспечивает лучшее сцепление автомобиля с дорогой.

Лидия Константиновна отметила, что на строительстве новых дорог и мостов сегодня работает много современной высокопроизводительной техники. Особенно в компании ЗАО «ТМК», которая построила новые асфальто-бетонные заводы, сильно обновила парк машин, работает новыми кранами и подъемниками, закупленными в Германии и Республике Корея...