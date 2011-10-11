Сколько нужно копить приморцу, чтобы купить жилье

Жителю Приморского края, получающему среднюю зарплату по краю, чтобы накопить на собственное жилье, придется откладывать всю зарплату в течение 3,5-8 лет. Срок будет варьироваться в зависимости от населенного пункта, так как стоимость «квадрата» по краю неоднородна.

При этом если брать показатель самого дешевого «квадрата» на первичном рынке, который, по данным Приморкрайстата, на второй квартал составлял 32 тысячи рублей по краю, то для приобретения однокомнатной квартиры площадью 33 кв. метра в одном из городов Приморья, имея заработную плату в 24 тысячи рублей (средняя зарплата по краю), потребуется 3 года 6 месяцев.

Для покупки самой дорогой квартиры первичного рынка, стоимость которой составляет 68 647 рублей за «квадрат», а площадь 33 кв. метра, при той же средней зарплате житель края должен будет откладывать свою зарплату в течение 7 лет и 8 месяцев.

Если ориентироваться на данные органов статистики на вторичном рынке краевого жилья, то покупка самой дешевой «однушки» по цене 55 285 за кв. метр будет возможна спустя 6 лет и 3 месяца. А самую дорогую квартиру этого сегмента рынка, по стоимости 68 691 рубль за 1 кв. метр, житель края сможет приобрести примерно через 7 лет и 8 месяцев.

Но средние ставки стоимости квадратного метра по краю - отнюдь не данные стоимости жилья во Владивостоке, где на сегодня самое дорогое в крае жилье. При этом самым дорогим жильем, в связи с большим спросом на него, являются малогабаритные квартиры – гостинки и «однушки».

По данным рынка предложений и баз риэлтерских агентств, стоимость гостинки составляет порядка 1 млн 800 тысяч рублей. То есть для покупки данного жилья площадью в 18 кв. метров, имея среднюю заработную плату, необходимо откладывать ее 6 лет 3 месяца. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на сегодня на вторичном рынке составляет 2 млн 600 тысяч рублей. Для ее покупки необходимо будет полностью направлять свою зарплату в «кубышку» в течение примерно 9 лет.

В то же время человек не может существовать, не питаясь, не покупая одежду и не оплачивая основные жизненно - необходимые услуги. В связи с этим для чистоты анализа мы решили вычесть из средней заработной платы сумму прожиточного минимума.

На второй квартал текущего года официально утвержденная величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по Приморскому краю установлена в размере 7 204 рубля. То есть, если брать те же показатели стоимости жилья во Владивостоке за вычетом величины прожиточного минимума, срок для накоплений на покупку гостинки увеличивается до 8 лет 9 месяцев, а для покупки «однушки» - до 12 лет 8 месяцев.

Но так же, как неоднородны цены на жилье по краю, обстоят дела и со средней заработной платой. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за прошлый год во Владивостоке составила 26 657,8 рублей, в Находке этот показатель – 22 293,9, в Уссурийске – 20161,2, в Артеме – 19 964,2, Арсеньеве – 16 450,2, в Партизанске – 18 977,6, Лесозаводске – 17 462,1, Спасске-Дальнем – 15 956,7.

При этом средняя стоимость «однушки» во Владивостоке составляет 2 млн 600 тысяч рублей, Находке – 1 млн 200 тысяч рублей, Уссурийске – 1 млн 400 тыс. рублей, Артеме – 1 млн 600 тыс. рублей, Арсеньеве – 1 млн рублей, Партизанске – 900 тыс. рублей, Лесозаводске – 1 млн 100 тыс. рублей, Спасске-Дальнем – 800 тыс. рублей.

Отсюда можно сделать вывод, что за вычетом величины прожиточного минимума, жителям разным городов придется копить на покупку жилья в своем городе от 6 лет 3 месяцев до 11 лет. Так, житель Владивостока, получая среднюю номинальную зарплату, будет копить чуть более 11 лет, житель Находки – 6 лет и 6 месяцев, житель Уссурийска – около 9 лет, житель Артема – 10 лет 4 месяца, Арсеньева – 9 лет, Партизанска – 6 лет 3 месяца, Лесозаводска – 8 лет 9 месяцев, Спасска-Дальнего – 7 лет 6 месяцев.

В то же время средняя зарплата по городу на то и средняя, что складывается из заработной платы сотрудника банка и уборщицы, но от этого зарплата уборщицы фактически не увеличивается. Хотя в итоге номинально средняя зарплата получается довольно высокой. И далеко не каждый житель края имеет заработную плату, утвержденную как средняя по городу или району. То есть можно сказать, что срок накопления для покупки собственного жилья будет во многом зависеть и от сферы деятельности, в которой трудится человек.

По данным органов статистики, в прошлом году наиболее высоко-оплачиваемы работники воздушного транспорта – в среднем они получают по 48,5 тыс. рублей в месяц. Больше других в 1,5-2 раза получали работники организаций, занимающихся финансовым посредничеством, научными исследованиями и разработками в области общественных и естественных наук, работающие в области права, бухгалтерского учета и аудита, железнодорожники, энергетики и связисты.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций была ниже среднекраевой величины на 9%, при этом она у работников образования и культуры меньше на одну треть, а в здравоохранении – на одну четверть.

При этом следует помнить, что стоимость квадратного метра не стоит на месте и увеличивается отнюдь не пропорционально уровню заработной платы. Растут также и цены на основные товары.Так, с начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 3,1%, на непродовольственные товары - на 3,1%, на платные услуги населению - на 6,5%.