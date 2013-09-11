Жителям Приморья грозит дефицит картофеля из Китая?

В течение августа и сентября этого года в Приморском крае постепенно падают объёмы поставок продовольственного картофеля из Китая. В сентябре, по сравнению с началом августа, объем поставок упал более чем в 10 раз, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознажзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора в течение августа и сентября этого года в Приморском крае наблюдается постепенный спад поставок продовольственного картофеля из Китайской Народной Республики.

Так, по итогам неполной первой недели августа в Приморье было ввезено 1527 тонн китайского картофеля. В течение второй недели в край было поставлено уже 1079 тонн импортного картофеля. На следующей неделе поставки картофеля еще более упали - до отметки в 430 тонн. На четвертой неделе августа поставки этого вида сельскохозяйственного продукта несколько возросли и составили 755 тонн, но уже на последней неделе августа снова упали и остановились на отметке в 430 тонн.

Начало сентября ознаменовалось еще большим падением уровня поставок картофеля – за прошедшую первую неделю сентября в край было поставлено всего несколько товарных партий этого вида пищевого продукта, и общей сложности составило всего 110 тонн.

По словам сотрудников Приморского филиала «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, падение уровня поставок продовольственного картофеля из Китая связано с тем, что в реализацию на продовольственный рынок Приморского края поступил местный картофель урожая этого года, и тем самым сделал китайский картофель менее востребованным у покупателей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.