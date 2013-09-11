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Жителям Приморья грозит дефицит картофеля из Китая?
В течение августа и сентября этого года в Приморском крае постепенно падают объёмы поставок продовольственного картофеля из Китая. В сентябре, по сравнению с началом августа, объем поставок упал более чем в 10 раз, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознажзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора в течение августа и сентября этого года в Приморском крае наблюдается постепенный спад поставок продовольственного картофеля из Китайской Народной Республики.
Так, по итогам неполной первой недели августа в Приморье было ввезено 1527 тонн китайского картофеля. В течение второй недели в край было поставлено уже 1079 тонн импортного картофеля. На следующей неделе поставки картофеля еще более упали - до отметки в 430 тонн. На четвертой неделе августа поставки этого вида сельскохозяйственного продукта несколько возросли и составили 755 тонн, но уже на последней неделе августа снова упали и остановились на отметке в 430 тонн.
Начало сентября ознаменовалось еще большим падением уровня поставок картофеля – за прошедшую первую неделю сентября в край было поставлено всего несколько товарных партий этого вида пищевого продукта, и общей сложности составило всего 110 тонн.
По словам сотрудников Приморского филиала «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, падение уровня поставок продовольственного картофеля из Китая связано с тем, что в реализацию на продовольственный рынок Приморского края поступил местный картофель урожая этого года, и тем самым сделал китайский картофель менее востребованным у покупателей.
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Комментарии
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Псевдоним13:48, 11.09.2013#
Какое счастье? если даже в приморье урожай не какой, сам в воскресенье копал картошку, урожая практически нету, и что теперь предложите продавать ее за копейки себе в убыток? Попробовали сами бы посадить, обработать, и выкопать картофель в промышленных масштабах.
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А мне пофигу. я сам посади, сам прополол, сам огреб, сам накопал 10 мешков.