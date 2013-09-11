www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Сельское хозяйство
Распечатать

Жителям Приморья грозит дефицит картофеля из Китая?

11 Сентября 2013, 11:02 | Приморье

В течение августа и сентября этого года в Приморском крае постепенно падают объёмы поставок продовольственного картофеля из Китая. В сентябре, по сравнению с началом августа, объем поставок упал более чем в 10 раз, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознажзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора в течение августа и сентября этого года в Приморском крае наблюдается постепенный спад поставок продовольственного картофеля из Китайской Народной Республики.

Так, по итогам неполной первой недели августа в Приморье было ввезено 1527 тонн китайского картофеля. В течение второй недели в край было поставлено уже 1079 тонн импортного картофеля. На следующей неделе поставки картофеля еще более упали - до отметки в 430 тонн. На четвертой неделе августа поставки этого вида сельскохозяйственного продукта несколько возросли и составили 755 тонн, но уже на последней неделе августа снова упали и остановились на отметке в 430 тонн.

Начало сентября ознаменовалось еще большим падением уровня поставок картофеля – за прошедшую первую неделю сентября в край было поставлено всего несколько товарных партий этого вида пищевого продукта, и общей сложности составило всего 110 тонн.

По словам сотрудников Приморского филиала «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, падение уровня поставок продовольственного картофеля из Китая связано с тем, что в реализацию на продовольственный рынок Приморского края поступил местный картофель урожая этого года, и тем самым сделал китайский картофель менее востребованным у покупателей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: сельское хозяйство  китай  картофель  импорт  торговля 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • счастливый 13:06, 11.09.2013#

    А мне пофигу. я сам посади, сам прополол, сам огреб, сам накопал 10 мешков.

  • Псевдонимус13:13, 11.09.2013#

    Правильно, зачем тратиться на ввоз 2 тон, когда можно ввести 1 тону, а ценник взвентить на нее в 2 раза выше, разницу себе в карман! И все это в год неурожая картофеля в приморье, рассия мать её!!! Когда вы мрази жадные вымрете?!

  • Псевдоним13:37, 11.09.2013#

    Кому война, кому . . . . . . . . торгашам счастье подвалило с наводнением

  • Псевдоним13:48, 11.09.2013#

    Какое счастье? если даже в приморье урожай не какой, сам в воскресенье копал картошку, урожая практически нету, и что теперь предложите продавать ее за копейки себе в убыток? Попробовали сами бы посадить, обработать, и выкопать картофель в промышленных масштабах.

  • Псевдоним14:30, 11.09.2013#

    А никто не подумал что если в Приморье неурожай то и в КНР то такая же картина?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru