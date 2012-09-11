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«Полосатый бизнес» в Приморье в самом соку
Прошли те времена, когда россияне с нетерпением ждали конца лета, чтобы отведать спелого сочного арбуза. Сегодня эти полосатые ягоды можно встретить на прилавках магазинов круглый год. Россияне, однако, предпочитают свои арбузы и дыни, они и дешевле, и вроде бы безопаснее.
Хотя насчет безопасности все обстоит не совсем так: полосатые гости из дальнего зарубежья, по мнению экспертов Роспотребнадзора, безупречны - они очень тщательно проверяются, а вот ранние бахчевые из Узбекистана и Казахстана могут содержать нитраты.
В России «высокий» арбузный сезон начинается в августе. Следующие два месяца должны принести основной доход всем, кто занят в арбузной индустрии: производителям, перевозчикам, перекупщикам и продавцам. Наша страна производит более 1 млн тонн арбузов и занимает 7-е место в мире. А абсолютный лидер здесь Китай - 65 млн тонн.
Самые вкусные и надежные бахчевые все-таки произрастают на российской земле - в Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. По словам директора Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства Михаила ПУЧКОВА, именно эти регионы поставляют на российский рынок основную продукцию, хотя выращивают бахчевые и в других южных регионах страны. Главными критериями распространения бахчеводства являются климатические факторы, в первую очередь - температура. Большинство арбузов и дынь у нас производят крупные хозяйства.
Мировая селекция арбузов очень развита, если брать бессемянные арбузы, то на наших рынках присутствует пятнадцать гибридов одной только голландской фирмы. Некоторые российские сорта, случайно попавшие в ту же самую Голландию, были там запатентованы и вернулись к нам уже под голландским флагом.
Бразильские бахчеводы поставляют в Европу квадратные арбузы по цене $10-15 за штуку. Квадратные арбузы, главное преимущество которых - удобство хранения в холодильнике, - последнее достижение японских бахчеводов. Для того чтобы арбузы были квадратными, их выращивают в специальных пластмассовых контейнерах.
- Перспективы отрасли зависят от селекции, - говорит Михаил Пучков. - Наш институт разработал так называемый кластер семеноводства юга России, в котором бахчеводству отводится одно из первых мест. Если правительство нашей страны поддержит нашу инициативу, институт смог бы представить нашим сельхозпроизводителям полный перечень сортов, начиная от небольших, порционных плодов, заканчивая розовыми, зелеными, желтыми арбузами и так далее. Но здесь, конечно, нужна система определенных льгот для нас, для создателей сортов и производителей семян. Сейчас принята государственная программа, согласно которой крестьянско-фермерские хозяйства, приобретающие элитные семена, получают дотации, но на нас, непосредственных производителей семян, это пока никак не отражается.
«Золотой Рог».
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