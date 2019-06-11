Приморцам пообещали резкий рост заработных плат

Пока все подобные прогнозы и обещания заканчивались плачевно

Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается «небольшой экономический спад», сообщает «Российская газета».

Однако в 10 регионах экономика будет находиться на подъеме. Среди них Крым и Севастополь, Амурская область, Чечня и Ленинградская область.

В лидерах по прогнозам роста реальных зарплат — Ленобласть (7,1%), Приморье (6,5%), Дагестан (5,6%) и Карелия (5,4%).

При этом в Московской области рост зарплат ожидается на уровне 4,5%, в Крыму — 4,3%.