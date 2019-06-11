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Приморцам пообещали резкий рост заработных плат
11 Июня 2019, 18:56 | Приморье
Пока все подобные прогнозы и обещания заканчивались плачевно
Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается «небольшой экономический спад», сообщает «Российская газета».
Однако в 10 регионах экономика будет находиться на подъеме. Среди них Крым и Севастополь, Амурская область, Чечня и Ленинградская область.
В лидерах по прогнозам роста реальных зарплат — Ленобласть (7,1%), Приморье (6,5%), Дагестан (5,6%) и Карелия (5,4%).
При этом в Московской области рост зарплат ожидается на уровне 4,5%, в Крыму — 4,3%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: приморье Ленинградская область Амурская область рост экономика 5 звезд Дагестан Ленобласть чечня севастополь прогноз заработная плата в Крыму Карелия При этом в Московской области рост зарплат ожидается на уровне 4
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