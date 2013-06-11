Приморский прибрежный промысел: нам краба не надо, минтай подавай

В Приморье завершается активная стадия прибрежного рыболовства. Корреспондент «ЗР» вместе с рыбаками вышел на промысел и выяснил, что реанимация прибрежного рыболовства в Приморье возможна только в градообразующих поселках.

Зашли через аукцион

Взять с собой журналистов на прибрежную рыбалку согласилось руководство компании ОАО «Южморрыбфлот». Два года назад компания приобрела на аукционе квоты в подзоне Приморья. Сегодня можно сказать, что прибрежное рыболовство в поселке Южноморском возродилось после долгого перерыва. Однако говорить о высокой рентабельности и прибыльности этого бизнеса пока не приходится. Риски в прибрежном рыболовстве слишком высоки, а уловы уступают показателям большой рыбалки в Охотском и Беринговом морях.

Главный принцип прибрежного рыболовства - найти и поймать рыбу в течение дня, чтобы уже к вечеру она была доставлена на берег. Поэтому уже в 10 утра СТР «Калиновск» отходит от пирса. Задача, стоящая перед экипажем, на первый взгляд довольно проста. Необходимо найти рыбу, «прописав» прибрежные воды с помощью специальной поисковой аппаратуры, затем поставить невод и поднять ее на борт.

До места предполагаемого лова переход около полутора часов. Капитан траулера Сергей БОВА рассказывает об особенностях приморской рыбалки. «В компании работаю восьмой год, на прибрежный промысел выхожу второй год. В этом году рыбалку начали 16 апреля с северных районов края. Наши квоты позволяют нам ловить минтай и камбалу, это основные промысловые объекты для всех компаний, работающих в прибрежке. Чтобы промысел был рентабельным, судну нашего типа необходимо ловить минимум 30 тонн, но рыбу нужно вначале найти. Однако сделать это непросто, так как минтай у берегов Приморья проходной, он быстро перемещается и необходимо иметь опыт поиска. Нужны карты с промысловыми скоплениями рыбы, а, так как прибрежный лов в Приморье практически умер в последние годы, подобной информацией мало кто из предприятий располагает. Но у нас уже есть опыт прошлого года, на него мы в этой путине и ориентируемся».

«Неуловимый» минтай

Опыт прошлого года - это 2300 тонн рыбы на весь флот компании. «Калиновск» в прошлом году добыл более 600 тонн. Его производственный план в 2013 г. чуть больше 500 тонн. Капитан признается, что рыбалка в этом году немного хуже: промысловые скопления рыбы наблюдались всего неделю, потом косяки рыбы стали разреженными и успех рыбалки полностью зависит от профессионализма капитана, как быстро он ее найдет и найдет ли вообще.

Наш поиск рыбы уже третий час не дает результатов. На мониторе поисковой аппаратуры «голая» вода. И только часов через 5 после выхода в море с мостика судна сообщают, что пошла «запись». Постановка невода занимает около 20 минут. Действия экипажа отлажены, ведь основной костяк команды держится на судне уже несколько лет. Совершив замет, палубная команда через 20 минут начинает выборку невода. Однако всех ждет разочарование, рыбы в трале всего несколько десятков килограммов.

«Скорее всего, эхолот писал молодь наваги, - резюмирует капитан. - Рыбалка в Приморье всегда была трудовая, а в начале лета, когда больших промысловых скоплений минтая не наблюдается, - и подавно».

В теории после того, как уловы минтая сокращаются, прибрежка могла бы переходить на промысел камбалы. Стоимость жировой камбалы на рынках Владивостока уже зашкаливает за 150 рублей. А ведь еще два года назад «плоская» продавалась по 60-70. То есть рыбаки сдавали свой улов по 30 руб. за килограмм. Но заработать на камбале очень тяжело. Ее значительно меньше, чем минтая, да и найти ее гораздо сложнее, так как эхолот ее не показывает. Раньше камбалу ловили суда рыболовецких колхозов «Моряк рыболов», «Тихий океан», ПБТФ, «Приморец», РК «Новый мир» и многие другие. Сегодня камбалу промышляют всего несколько небольших траулеров типа «МРС», поэтому увидеть ее охлажденную или парную в продаже в розничной сети можно нечасто.

Все на завод

Экипаж «Калиновска» за эту путину всего два раза поднимал на борт более 5 тонн камбалы. Теперь эти камбалиные места забиты на электронных картах и являются активом компании. Вообще, промысловый опыт и люди - одни из главных активов для компаний, работающих на прибрежке. Ведь сформировать экипаж, найти опытного капитана очень сложно. Заработки на прибрежном лове отличаются от тех, какие рыбаки получают отравляясь в длительные рейсы в Охотское и Беринговое моря. Но в «Южморрыбфлоте» вопрос с кадрами удалось решить за счет того, что, кроме прибрежной путины, экипажи судов уходят работать на путину к берегам Курил и Камчатки.

«Экипаж ценит возможность того, что он может работать и на прибрежном лове, и на путинах в Беринговом море. После длительных рейсов, когда моряки не видят свои семьи, переход на промысел к берегам Приморья воспринимается очень положительно. Но не стоит думать, что это отдых. Труд рыбака всегда тяжелый, и неважно, где работает судно. При удачном промысле в Приморье рыбаки получают более 50 тыс. рублей в месяц. Для прибрежки это очень хороший показатель, а в среднем, если моряк отработал на судне год и участвовал во всех путинах, у него выходит более 100 тыс. рублей ежемесячно», - рассказывает Сергей Бова.

Пока капитан объяснял нюансы рыбацкого труда, эхолот показал небольшие косяки рыбы в Уссурийском заливе. После команды капитана экипаж «Калиновска» ставит невод на «прописанный» косяк. В этот раз заход на рыбу более удачный. На палубу подняли около 5 тонн минтая. В прилове около ящика камбалы и несколько десятков камчатского краба. Правда, морской деликатес сразу отправляется обратно в воду. Экипаж знает, что промысел краба запрещен. Нарушать правила рыболовства здесь никто не собирается, так как последствия для компании - это высокие штрафы или лишение компании квот. А лояльность работников к компании здесь видна очень сильно, они процветают вместе с ней.

После того как рыба оказалась на палубе, ложимся на обратный курс. Через два часа весь улов поступит на береговой перерабатывающий завод. Он был построен и запущен в прошлом году на средства, которые предприятие получило по краевой программе поддержки береговой переработки. Установленное современное оборудование позволяет перерабатывать на заводе более 120 тонн рыбы - сырца в день. Сегодня он работает почти круглосуточно, ведь флот компании каждый день приходит с уловом. За время путины этого года завод уже переработал более 1,7 тыс. тонн рыбы. Но загружен он не полный год, ведь компания пока добывает всего 50% прибрежных квот. А значит, накопленный промысловый опыт в прибрежке имеет все шансы трансформироваться в более высокие показатели выловов в следующие годы.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.