В Приморье ЗАТО Фокино тонет в водном апокалипсисе

Как добывать из чистой воды грязные деньги и переплавлять их в чистое золото, не потеряв при этом ни рубля

Город Фокино - настоящее заколдованное место для коммунальщиков всех мастей. Вечные проблемы с отоплением - чего только стоит аварийный «заход» в город «Примтеплоэнерго» в конце 2011 года! И тем не менее все это меркнет на фоне настоящего водного апокалипсиса, который на протяжении многих лет прямо-таки затапливает ЗАТО.

Вечный двигатель

Печальная история водоканалов ЗАТО Фокино своими корнями уходит в 2007 год. Именно тогда в очередной раз муниципальное имущество передано ООО «Водоканал». За два года своей деятельности компания накопила кучу долгов - только энергетикам она была должна почти 13,5 млн рублей - и спешно обанкротилась. Функции водоснабжения были переданы новому предприятию - ООО «Водная генерирующая компания», директором которой - очевидно, по причине богатого рабочего опыта - был назначен все тот же ответственный руководитель. Срок жизни компании также не изменился - через два года было объявлено об ее банкротстве. Долг «ВГК» перед энергетиками, однако, существенно вырос и составлял уже 29,3 млн рублей. В апреле 2011 года эстафету приняло ООО «Проминвест», но долгожителем, как его предшественники, не оказалось: всего за 10 месяцев компания накопила 23,7 млн рублей долга и в январе 2012 года была объявлена банкротом. А господин РИМАШЕВСКИЙ, бывший в ту пору директором «Проминвеста», был награжден... повышением - до заместителя главы администрации ЗАТО Фокино, в функции которого, что называется - «догадайтесь с первого раза», входит курирование вопросов жилищно-коммунальной сферы. Также ему было оказано высокое доверие, и в декабре 2012 года он избран депутатом думы городского округа ЗАТО Фокино.

В настоящее время имущество муниципального образования находится в аренде ООО «Коммунальщик», и компания уже накопила 25,4 млн рублей долга. Уже полтора года прошло с того момента, как «Коммунальщик» перестал перечислять деньги энергетикам. Ни рубля не упало на их счета в обмен на исправно работающее оборудование. В общей сложности долг предприятий ВКХ ЗАТО Фокино перед энергоснабжающей организацией составляет порядка 92 млн рублей. Как выяснилось, водоснабжающие организации ЗАТО задолжали и в государственную казну. Задолженность перед налоговыми органами ООО «Коммунальщик» и ООО «Проминвест» составляет более 8 млн рублей, и эти средства вряд ли будут взысканы. В том числе, как ни парадоксально, «Коммунальщик» отказывался от исполнения обязательных платежей в адрес ЗАТО за аренду муниципального, а по сути государственного, имущества. В этой ситуации сам по себе возникает вопрос: а как же проводился аукцион по выбору подрядной организации на оказание услуг водоснабжения города, если избранным «добросовестным» подрядчиком грубо не исполняются первоочередные условия договорных отношений? Сейчас администрацией ЗАТО Фокино предпринимаются попытки по подбору претендентов на заключение нового договора аренды городского водного имущества. Однако камнем преткновения является действующий договор аренды с ООО «Коммунальщик», который в ущерб интересам ЗАТО был составлен и подписан таким образом, что расторгнуть его в одностороннем порядке затруднительно. Примечательно, что Федеральным законом «О ЗАТО» на территории закрытого административно-территориального образования не допускается деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане и организации - а к таковым относится «Коммунальщик», в состав учредителей которого через ООО «Делис» входит южнокорейская фирма Skico Co., Ltd, - но, по-видимому не в нашем случае.

Судьба «Коммунальщика» прозрачна, как вода, на которой он заработал миллионы, итог - банкротство, последующая ликвидация и отсутствие какой-либо ответственности по имеющимся долгам. В то же время г-н ЗИНЧЕНКО, действующий еще директор компании, уже успел принять участие в выборах депутатов думы городского округа ЗАТО Большой Камень по одномандатному избирательному округу №8. Не на сэкономленные ли на энергоресурсах и налогах средства проводились предвыборные кампании Римашевского и Зинченко - загадка.

Если в кране нет воды

Так почему же энергетики в такой напряженной ситуации не прибегли к простому отключению электроэнергии на объектах должников? Все просто - объекты ВКХ и ЖКХ являются социально-значимыми. Никто не хотел бы повторения водного кризиса, разразившегося в Фокино несколько лет назад, - очевидно, дела минувших дней и позволяют водоканалам злоупотреблять своим положением и накапливать миллионные долги, не неся никакой ответственности. Даже минимальное ограничение электроснабжения насосных станций чревато социальным взрывом, так что меры воздействия на водоканал, по сути, сводятся к судебным разбирательствам. Пока суд идет, долг растет.

Между тем траты на электроснабжение объектов сферы, их обогрев и прочее изначально были заложены в тариф на водоснабжение. То есть миллионы, заплаченные приморцами за воду, за водоотведение и за электроснабжение объектов ВКХ, просто исчезли в недрах «золотых банкротов».

Невозврат долгов энергетикам, пожалуй, опаснее всего может сказаться на жизнедеятельности края. Если свет зажигают - значит его кто-то произвел: за выработанную и переданную по проводам электроэнергию деньги генерации и сетям отдает именно энергосбыт. И недобор денег чреват серьезными проблемами производства ресурса и его транспортировки. А это - новые отключения электроэнергии в многострадальном Приморье, которое до сих пор слово «рубильник» произносит как ругательство.

Где деньги, Зин?

Так где же все-таки искать деньги потребителей, если они были переведены на счета компании, которая потом стала банкротом? Конечно, в закромах руководства и собственников этих организаций, а также в истории судебных тяжб.

К компании, заявившей себя банкротом, долговых исков не предъявишь - что взять с голого? Но в случае с «Коммунальщиком» ситуация иная. Кроме ресурсоснабжающих компаний к «Коммунальщику» также имеют огромные финансовые претензии аффилированные компании, в частности - ООО «Городская компания сервиса», ООО «Терминал» и ООО «Центр юридической поддержки». Фактическим бенефициаром всех этих компаний был либо является один и тот же человек - Давыдов. Где-то он учредитель, где-то - директор.

В свою очередь, и ответчик (ООО «Коммунальщик»), и истец (ООО «Городская компания сервиса») являются дочерними компаниями ООО «Делис», одним из совладельцев которой является Skico Co., Ltd, зарегистрированное в Республике Корея. Вторым совладельцем «Делиса» является некий г-н ЗАБИЯЧЕНКО - он же генеральный директор ООО «Делис» и… директор ООО «Городская компания сервиса». Сам у себя отсуживает миллионы.

Так как же происходит оборот денежных средств в холдинге?

Провести независимый аудит расходования денежных средств, полученных водоснабжающими предприятиями Фокино от добросовестных потребителей, возможно только силами экспертов и правоохранительных органов. Однако имеющиеся факты говорят сами за себя. В декабре 2012 года ООО «ГКС», подконтрольная уже знакомой нам группе лиц, перечисляет значительную (по юридическо-уголовной трактовке размер далеко за особо крупный) сумму денег в «Коммунальщик» по договорам займа. На следующий же день эти средства возвращается в «ГКС» либо другие «давыдовские» компании. Но даже кратковременное наличие определенной суммы на счету банкрота позволяет заинтересованной компании включиться в реестр кредиторов и претендовать на имущество банкрота, в том числе денежные средства. Далее следует исковое заявление и решение суда, по которому суд присуждает взыскать с банкрота в пользу ООО «ГКС» денежные средства.

Получается обыкновенный, даже не особо прикрытый, банно-прачечный комбинат, получающий деньги от населения и отмывающий миллионы рублей, используя схему оборота наличности через группу компаний, собственниками которых являются одни и те же лица.

Докушал за мои же деньги

Схема с признаками мошенничества, хищения и отмывания денег потребителей недопустима, особенно в такой социально значимой сфере, как водоснабжение, теплоснабжение. Так что же ждет ее организаторов с учетом заявленного президентом России курса на устранение малейших нарушений закона в сфере ЖКХ? Ведь по сути осуществляются махинации с денежными средствами населения и юридических лиц, организованные с возможным участием некоторых представителей органов власти субъекта Федерации, святой обязанностью которых является соблюдение законности и этических норм. Административно-хозяйственная деятельность руководства водоканалов, к сожалению, показательна: «если ты украл булавку, тебя посадят в тюрьму; если ты украл железную дорогу, тебя изберут в сенат». И все же хотелось бы, что в заколдованном городе наконец-то был наведен порядок и восстановлена законность в вопросах оплат и налогов, и арендных платежей, и услуг за потребленные энергоресурсы. О складывающейся негативной ситуации поставлена в известность администрация края и надзорные органы, вопросам неплатежей предприятий ВКХ ЗАТО с начала года посвящен ряд, в том числе выездных, совещаний. Но реальные сдвиги в области урегулирования взаимоотношений между энергетиками и коммунальщиками отсутствуют.

К сожалению, деньги на счета ресурсоснабжающих организаций, которые несут бремя прогрессирующих убытков на спайке фокинской власти и бизнеса, если и вернутся, по всей видимости, только волевым властным решением. В целом же, упрямая статистика свидетельствует о сотнях миллионов, которые утоплены в мутной воде предприятий водопроводно-коммунальной сферы. Только с 2010 года в Приморье обанкрочено 27 водоснабжающих организаций, а совокупный ущерб по неоплате использования электроэнергии составляет более 240 млн рублей. В сложившихся условиях остается только одно - с учетом принятых на высшем государственном уровне решений рассчитывать на принятие кардинальных мер краевыми органами власти.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.