У многодетных семей в Приморье могут забрать землю

Депутаты Госудумы предложили вместо бессмысленной раздачи участков под строительство выделять целевые деньги на жилье

Государственная программа по предоставлению земли под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей провалена. Впрочем, это и предсказывалось многими экспертами, которые видели огромное количество проблем в этом, чего уж там, изначально популистском шаге властей.

Так, многие регионы столкнулись с тем, что у них нет возможностей предоставить участки, отвечающие условиям программы. Например, в Татарстане в очереди за участками под ИЖС стоит более 50 тысяч многодетных семей. В Приморье, таких семей немногим более 2 тысяч, но их проблема из года в год тоже не решается.

И получив землю, тысячи многодетных семей края уже не первый год не могут приступить к строительству своих индивидуальных домов, поскольку ко многим участкам нет дорог и не подведена инженерная инфраструктура - у тотально нищих российских муниципалитетов нет и не будет в обозримом будущем на это денег. А еще большее количество семей просто не тянут строительство финансово (в подавляющем большинстве случаев многодетная российская семья автоматически приравнивается к бедной, а то и вовсе нищей), и отдельные территории, выделенные по программе, включая участки, которые могли бы застраиваться в рамках расширения городов, уже сегодня грозят превратиться в зоны многолетних, если не вечных, долгостроев.

Известно, что в ряде регионов уже давно предпринимаются попытки найти выход из этой патовой ситуации. Кстати, и в законодательном собрании Приморья от представителя одной из оппозиционных партий уже звучало предложение о том, чтобы вместо участков под ИЖС выделять многодетным семьям края определенные суммы на улучшение жилищных условий. Однако положительного решения инициатива пока не получила.

Накануне майских праздников депутаты одной из фракций Госдумы рекомендовали Минстрою РФ внедрить в качестве альтернативы предоставления земли под ИЖС – единовременную выплату определенных сумм на покупку жилья или погашение жилищной ипотеки. Для многодетных семей стало заманчиво получить льготную ипотеку под 6% годовых и решать свою жилищную проблему через покупку жилья в новом многоэтажном доме. При этом правительство РФ недавно сообщало о своем намерении внедрить погашение многодетным ипотечным заемщикам до 450 тысяч рублей из суммы займа денег под жилье. Депутаты также посоветовали всем российских регионам предоставлять многодетным семьям право на альтернативные меры социальной поддержки. Помимо наличных денег ими могут быть региональные сертификаты, погашение арендных платежей и прочие меры.

При положительном решении с альтернативными выплатами сотни приморских многодетных семей получат возможность попросить местные органы власти забрать у них участки земли под ИЖС и выдать льготу деньгами.

Для Владивостока такое решение также поможет сохранить сотни гектаров леса, которым грозит массовое строительство многодетными семьями своего частного жилья.