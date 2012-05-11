Во Владивостоке самая тяжелая ситуация с аварийным жильем

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и ремонту многоквартирных домов. В нем приняли участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, вице-губернатор Владимир Балан.

Как доложили Владимиру Миклушевскому, сегодня в Приморье около 55 тысяч многоквартирных домов, из них только 632 дома официально признаны аварийными. По оценке экспертов, эта цифра больше в 2-2,5 раза.

В настоящий момент переселение приморцев из аварийного жилфонда в крае реализуется в рамках краевых программ совместно с Фондом ЖКХ. За три года в Приморье снесено 153 аварийных дома, 2 618 человек переселено в 968 квартир. (706,79 миллионов – средства фонда, 414,18 миллионов – средства краевого бюджета, еще – 266,52 миллионов рублей из бюджетов муниципальных образований). В этом году планируется переселить свыше 500 приморцев, снести 27 аварийных домов. Консолидированный бюджет на эти цели составит 258,50 миллионов рублей.

По мнению участников совещания, особенно остро проблема переселения граждан из аварийного жилья стоит во Владивостоке. Стоимость одного квадратного метра, заложенного в программе на приобретение жилья, составляет 32,2 тысяч рублей, при этом рыночная стоимость жилья в столице Приморья начинается от 50 тысяч рублей за квадратный метр.

По словам Владимира Миклушевского, реализация данных проектов чрезвычайно важна для Приморского края. «Вложение в людей – лучшие инвестиции. Край должен быть удобен для приморцев, нам необходимо создать для них комфортные условия проживания», - подчеркнул он.

По мнению губернатора, большое внимание необходимо уделить программе капитального ремонта многоквартирных домов. «Наша задача – позволить приморцам контролировать проведение капремонтов самостоятельно. Вся система работы ЖКХ должна быть максимально прозрачной и понятной для жителей края», - отметил Владимир Миклушевский.

Кроме того, губернатор поручил всем главам муниципальных образований края создать свои программы по переселению из аварийного жилья.

«Золотой Рог».