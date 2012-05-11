Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке самая тяжелая ситуация с аварийным жильем
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и ремонту многоквартирных домов. В нем приняли участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, вице-губернатор Владимир Балан.
Как доложили Владимиру Миклушевскому, сегодня в Приморье около 55 тысяч многоквартирных домов, из них только 632 дома официально признаны аварийными. По оценке экспертов, эта цифра больше в 2-2,5 раза.
В настоящий момент переселение приморцев из аварийного жилфонда в крае реализуется в рамках краевых программ совместно с Фондом ЖКХ. За три года в Приморье снесено 153 аварийных дома, 2 618 человек переселено в 968 квартир. (706,79 миллионов – средства фонда, 414,18 миллионов – средства краевого бюджета, еще – 266,52 миллионов рублей из бюджетов муниципальных образований). В этом году планируется переселить свыше 500 приморцев, снести 27 аварийных домов. Консолидированный бюджет на эти цели составит 258,50 миллионов рублей.
По мнению участников совещания, особенно остро проблема переселения граждан из аварийного жилья стоит во Владивостоке. Стоимость одного квадратного метра, заложенного в программе на приобретение жилья, составляет 32,2 тысяч рублей, при этом рыночная стоимость жилья в столице Приморья начинается от 50 тысяч рублей за квадратный метр.
По словам Владимира Миклушевского, реализация данных проектов чрезвычайно важна для Приморского края. «Вложение в людей – лучшие инвестиции. Край должен быть удобен для приморцев, нам необходимо создать для них комфортные условия проживания», - подчеркнул он.
По мнению губернатора, большое внимание необходимо уделить программе капитального ремонта многоквартирных домов. «Наша задача – позволить приморцам контролировать проведение капремонтов самостоятельно. Вся система работы ЖКХ должна быть максимально прозрачной и понятной для жителей края», - отметил Владимир Миклушевский.
Кроме того, губернатор поручил всем главам муниципальных образований края создать свои программы по переселению из аварийного жилья.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Энергетический кризис: в квартирах приморцев зафиксированы десятиградусные "морозы"
- Во Владивостоке разгребают вал исков о капремонте жилья
- В Приморье поднимут тарифы на электроэнергию для населения
- Владивостокцы останутся без горячей воды из-за долгов управляющих компаний (Список домов)
- Во Владивостоке проверить счетчики водоснабжения можно двумя способами
- "Примтеплоэнерго" закрывает филиал в городе Фокино Приморского края
- Приморцы возмущены взиманием комиссии при оплате начислений за капремонт
- Приморцам насчитали 32,4 миллиона рублей пени
- ДЭК вводит санкции в отношении Примтеплоэнерго
Новости раздела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей