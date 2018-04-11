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Ломбарды и ювелиры занялись алхимией

11 Апреля 2018, 17:49 | Приморье

Банк России выявил новую схему, которую ломбарды реализуют совместно с ювелирными магазинами. По мнению регулятора, некоторые игроки, проводящие популярные сейчас акции обмена «старого на новое», вводят граждан в заблуждение, меняя изделия высокой пробы на менее качественные. Участники рынка не видят в таком обмене ничего предосудительного, если на новых изделиях указана проба - клиент может ее рассмотреть и сделать выбор осознанно.

Как пишет «Коммерсант», банк России в ходе мониторинга деятельности ломбардов выявил их вовлеченность в совершение схемных операций, рассказал заместитель руководителя главной инспекции Банка России Иван КОЗЛОВ в ходе «Форума ломбардов России». Внимание регулятора привлекло то, что в ломбардах, связанных с сетью ювелирных магазинов (названия не раскрываются), граждане якобы получали займы, но при этом не возвращали их. Параллельно с этим ломбарды проводили платежи с входящими с ними в группу ювелирными магазинами и скупочными организациями, вызывающие сомнения на предмет легальности и обоснованности.

Изучение ситуации показало, что компании данной группы учредили акцию «Обмен старого на новое». Гражданам предлагалось передать в ломбард в рамках залога по займу имеющиеся у них старые ювелирные изделия, а взамен получить в ювелирных магазинах новые - более стильные и современные. Однако ломбард по факту заем не выдавал, а перечислял в рамках акции деньги в адрес ювелирной сети, где физлица взамен своих изделий высокой пробы получали аналогичные по весу изделия, но существенно более низкого качества. В данных ломбардах проводился строгий контроль качества ювелирных изделий на предмет пробы. Как пояснили «Коммерсанту» в ЦБ, у граждан принималось только золото с пробой, превышающей 585, взамен выдавались изделия с 585-й пробой. При этом клиентов убеждали, что они получают изделия такого же качества, как сдали. Впоследствии изделия, полученные от граждан, реализовывались скупщикам или перерабатывались.

В ЦБ сообщили «Коммерсанту», что к ломбардам, чья вовлеченность в схемные операции была доказана, были применены меры воздействия за соответствующие нарушения в рамках компетенции Банка России. Какие именно, там не раскрыли. Также осуществляется взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами в установленном порядке. «Если ЦБ будет видеть, что ломбард погряз в различного рода схемах и ненадлежащих практиках, то регулятор будет выводить такие ломбарды с рынка», - отметил господин Козлов.

Акции обмена «старого на новое» весьма распространены в ломбардах, связанных с ювелирными сетями. По оценке экспертов, доля оборота крупных федеральных сетей ломбардов по таким акциям может составлять от 15% до 30%. Подобные акции, в том числе, предлагают такие ювелирные сети, как 585GOLD, SUNLIGHT, «Адамас» и многие другие. Ни в одной из перечисленных компаний не ответили на запрос «Коммерсанта».

Представители ломбардов не видят в подобных акциях ничего предосудительного. «Это удобно для потребителей, поскольку можно сдать сломанное или устаревшее украшение и приобрести новое понравившееся изделие, - говорит глава Национального объединения ломбардов Алексей ЛАЗУТИН. - При этом потребитель может выбрать изделие более низкой стоимости и получить часть стоимости старого изделия деньгами либо, наоборот, доплатить и купить более дорогое изделие». По словам председателя Ассоциации развития ломбардов Сергея СОКОВНИКОВА, это выгодная маркетинговая акция как для самих компаний группы, так и для клиентов. «Обычно в рамках таких акций ломбарды принимают грамм золота за более высокую стоимость, нежели при выдаче денежных средств на руки в виде займов, - говорит он. - То есть гражданин получает дополнительную скидку на изделие».

Главное, чтобы потребителей намеренно не вводили в заблуждение относительно качества нового изделия. На нем должна стоять проба, чтобы клиент мог сделать осознанный выбор. По словам Алексея Лазутина, согласно законодательству, торговля золотыми украшениями без пробы в России запрещена, поэтому если ее нет, действия ювелирной сети квалифицируются как незаконный оборот ювелирных изделий, что может повлечь ответственность вплоть до уголовной.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: магазин  ломбарды  Банк России  мощенничество  деньги  ювелиры 



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