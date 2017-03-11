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На спецярмарку зовут только женщин
Приморский центр занятости населения приглашает жительниц Владивостока на специализированную ярмарку вакансий. Встретится с потенциальными работодателями соискательницы смогут 14 марта с 10.00 до 12.00 в конференц-зале центра (ул. Пушкинская 13), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В департаменте труда и социального развития Приморского края проинформировали, что об участии в ярмарке уже заявили 15 предприятий и организаций.
«Вакансии представили филиалы Почты России, налоговые инспекции, учреждения здравоохранения, образования, предприятия торговли и бытового обслуживания», – сообщили в ведомстве.
Традиционно специалисты готовы проинформировать участниц ярмарки о возможностях обучения, повышения квалификации и иных программах службы занятости. В этот же день женщины могут пройти собеседование, профориентацию, тестирование и проконсультироваться у психологов.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, специализированная ярмарка вакансий – эффективный механизм поиска подходящей вакансии для более уязвимой категории безработных.
«Безусловно, женщинам, особенно тем, которые по разным причинам не работали длительное время, сложно заниматься трудоустройством самостоятельно. Большинство домохозяек, желающих начать трудовую деятельность не в ущерб семье и детям, нуждаются в рабочих местах с гибким графиком. И такие вакансии будут представлены на ярмарке», – рассказала она.
Задать вопросы организаторам об участии в специализированной ярмарке вакансий можно по телефону 8 (423) 222-76-95.
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"Встретится с потенциальными работодателями соискательницы смогут 14 марта" - что сделатЬ? - встретитЬся.