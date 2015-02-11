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Китайцы намерены построить жилой микрорайон в Приморье
Представители крупнейшей китайской строительной компании «Пэйчен Цзин Фан» намерены инвестировать в проект комплексной жилой застройки «Святогорье» в Кировском районе Приморского края, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
О своем намерении представители компании завили сегодня 10 февраля, в ходе международной встречи с представителями краевой Администрации.
В переговорах приняли участие директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков и заместитель директора департамента градостроительства Андрей Борняков.
По словам предпринимателей, строительная компания «Пэйчен Цзин Фан» уже более 25 лет успешно работает на строительном рынке Китая.
«Мы спроектировали и построили множество объектов различного назначения практически во всех районах страны. Так, во время Пекинской олимпиады нашей компанией был построен Центр для конференций», – сообщили они.
Инвестировать в строительство за границей компания планирует впервые.
«Нас заинтересовал проект комплексной жилой застройки «Святогорье» в Кировском районе Приморского края. Мы намерены инвестировать в его строительство. Это будет первый опыт работы за рубежом для нашей компании», - рассказали представители «Пэйчен Цзин Фан».
Алексей Старичков отметил, что в Кировском районе будет сформирован туристско-рекреационного кластер.
«Проект кластера уже одобрили эксперты и представители общественности. Здесь планируется развивать сразу несколько туристических направлений – лечебно-оздоровительный, экологический и аграрный туризм. Теперь инвесторы, которые планируют строить на территории кластера, смогут сэкономить до трети затрат на возведение инженерных сетей», – рассказал директор департамента.
Представитель компании-застройщика «Авангард» Евгений Мовчан сообщил, что в рамках проекта запланировано строительство малоэтажных жилых домов, также будет создана социальная и деловая инфраструктура.
«Общая площадь жилых домов – 48,6 тысяч квадратных метров. Проекты жилых домов ещё не утверждены, поэтому мы можем их спроектировать совместно с китайской стороной. Кроме того, в ближайшее время мы хотим подать заявку на участие в федеральной программе «Жилье для российской семьи», – отметил Евгений Мовчан.
По словам Андрея Борнякова, такая возможность у компании есть – департамент градостроительства все ещё принимает заявки на участие в программе от застройщиков.
Напомним, в Приморском крае приступили к строительству жилья в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Ее участниками могут стать практически 70 процентов от всего населения региона. В Приморье заявки на участие в программе подали уже более полутора тысяч приморцев.
На территории Уссурийского городского округа уже начались строительные работы в микрорайоне «Радужный». По словам вице-губернатора Олега Ежова, в этом году начнется строительство жилых домов и на территории Владивостока.
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