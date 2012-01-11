Приморцам обещано 1 млн 300 тыс. квадратных метров жилья эконом-класса

ПРИМОРЬЕ, 10 января, ZRPRESS. В Приморском крае разработана долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства" до 2015 года

1 млн 300 тыс. квадратных метров жилья эконом-класса будет построено в Приморском крае до 2015 года. В Приморье разработана долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы".

Общий объем финансирования программы составит 2970,47 миллионов рублей. Из краевого бюджета будет выделено 408,3 миллионов рублей, внебюджетные средства составят 2562,17 миллионов рублей.

Как рассказали в департаменте градостроительства Приморского края, программа предусматривает развитие массового строительства жилья на территории Приморского края, в том числе эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.

Приоритетными направлениями программы станут создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилья, обеспечение доступности жилья широким слоям населения, а также системное развитие территорий муниципальных районов и городов под комплексную жилую застройку с долей ввода малоэтажного жилья более 60 процентов.

Финансирование из краевого бюджета будет направлено на предоставление субсидий муниципальным образованиям края на строительство социальной инфраструктуры (детских садов, школ, поликлиник), автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, а также на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

Кроме того, предусмотрено создание благоустроенного энергоэффективного жилья, открытие новых производств в стройиндустрии.

Планируется, что средняя стоимость стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра будет равна среднему годовому доходу семьи из трех человек, заработанному менее, чем за 4 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.