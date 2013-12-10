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Приморский край за два года готов потратить на содержание ряда автодорог 1,1 млрд рублей
Департамент государственного заказа Приморского края объявил аукцион на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования Приморского края максимальной стоимостью 1 млрд 102,910 млн рублей.
Как сообщается в материалах на сайте госзакупок, автодороги относятся ко второму климатическому району края - Уссурийский городской округ, Спасский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Черниговский и Михайловский муниципальные районы.
Срок действия контракта - по 31 декабря 2015 года.
Максимальная стоимость по годам - 537 млн 742,519 тыс. рублей в 2014 году и 565 млн 167,388 млн рублей в 2015 году.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 30 декабря включительно. Торги намечены на 9 января 2014 года.
Работы финансируются из бюджета Приморского края.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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