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В Приморье объявили войну бомбилам

10 Ноября 2014, 21:09 | Приморье

В Приморье будет создана межведомственная комиссия, которая займется безопасностью пассажиров такси и выявлению так называемых бомбил.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, инициатива создать такую группу исходила, в том числе, от таксомоторных компаний, федеральных структур. Их представители и войдут в межведомственную комиссию. Ее окончательный состав сейчас находится в стадии согласования.

Для обеспечения безопасности при перевозках пассажиров и багажа легковым такси, по инициативе  департамента промышленности и транспорта Приморского края уже действует межведомственная рабочая группа в составе  представителей ГИБДД, Управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю и представителей департамента.

С участием членов рабочей группы в марте-апреле и сентябре-октябре этого года проведены профилактические мероприятия «Перевозчик». По их результатам выявлено 29 фактов осуществления деятельности без разрешения, 34 факта отсутствия цветовой гаммы кузова на автомобилях такси. Должностным лицам выдано 35 представлений, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 30 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Создание межведомственной комиссии, по мнению специалистов, поможет наладить более полный обмен информацией всех взаимодействующих органов. Комиссия будет собираться один раз в квартал.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  такси  транспорт 



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