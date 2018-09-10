В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене

Организаторы фестиваля привезут уссурийскую тайгу во Владивосток и Хабаровск

Тайга идёт в город! Второй ежегодный Фестиваль тайги пройдёт во Владивостоке, Штыково и Хабаровске, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С 29 сентября по 14 октября улицы и рестораны захватит тайга. Таёжные блюда, лекторий, мастер-классы, семейный праздник и другие события пройдут на нескольких городских площадках.

Уссурийская тайга так же парадоксальна, как характер местных жителей: здесь перемешаны юг и север, лианы и сосны, крапива и «приморский киви» актинидия, а лоси живут рядом с леопардами. Но горожанам она кажется такой далёкой и неизвестной. Поэтому некоммерческая организация «Тихоокеанский туристический союз», ответственная за проект Pacific Russia Food, привезёт её в город!

Какая тайга на вкус? Уже сейчас шеф-повара ресторанов-участников разрабатывают уникальные таёжные сеты. Это кулинарные творения из дикого мяса (изюбр, олень, косуля, кабан) и речной рыбы, дикоросы (наш девиз: папоротник круче спаржи!), горячие и холодные напитки на таёжных ягодах, необычные десерты (мороженое из актинидии, как вам?), очень дикие соусы и таёжные настойки, которые употребляют исключительно для здоровья.



В фестивальные дни таёжные блюда будут подавать в 15 ресторанах Владивостока и нескольких ресторанах Хабаровска по единой цене. Какой – организаторы пока держат в секрете: магическое число будем угадывать вместе с теми, кто очарован волшебством леса.

Какая тайга на ощупь? Увидим и потрогаем: в дни фестиваля пройдёт лекторий с интересными спикерами, которых подбирает команда TEDxVladivostok, ЗОЖно-ППшный мастер-класс и ещё масса всего. А 13 октября в Арт-парке «Штыковские пруды» будет праздник и ярмарка таёжных производителей.

Список участников фестиваля формируется и будет объявлен в ближайшее время.

Фестиваль тайги, как и фестивали наваги, мидий и гребешка, является частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Миссия фестиваля – призвать к ответственному освоению ресурсов Уссурийской тайги. При этом организаторы стремятся передать мысль, что тайга – это в первую очередь источник ценных продуктов и ярких эмоций, а не только охраняемые заповедные места.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.