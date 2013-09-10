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"Приморская соя" закупит часть сырья в Бразилии

10 Сентября 2013, 17:51 | Приморье

Российский соевый союз оценивает в 20 млрд рублей убытки от гибели урожая сои на Дальнем Востоке. По оценке союза, минимальный объем потерь фермерских и сельских хозяйств Амурской области (самый крупный производитель сои в регионе) превысит 7 млрд рублей. В то же время в Приморье урожай сои ожидается неплохим.

В Амурской области в результате наводнения погибло 45 тыс. га посевов сои и вымокло еще 326 тыс. га при общей площади посевов в 642 тыс. га. Там, где посевы вымокли, будет потеряна еще половина урожая. Кроме того, ущерб будет нанесен сотням малых соевых промышленных предприятий: остановятся мини-технологические линии, считает он. Их среднегодовые потери президент Российского соевого союза Анатолий УСТЮЖАНИН предварительно оценивает в 700 млн рублей. «Соевую продукцию недополучат комбикормовые заводы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводы и птицеводы», - цитирует ИТАР-ТАСС главу отраслевой организации, который оценил потери переработчиков и животноводов в 12-13 млрд рублей.

Площадь посевов сои на Дальнем Востоке составляет 860 тыс. га. В целом валовой сбор сои в ДФО снизится на 20-25 % или на 250-300 тыс тонн, считают в отраслевой организации. Урожайность на оставшихся площадях, по расчетам соеводов, уменьшится по отношению к 2012 году с 12 до 9-10 ц/га. При этом общий объем урожая сои в России будет всего на 150 тыс. тонн ниже уровня 2012 года в 1,75 млн тонн - за счет роста посевов сои в европейской части страны. Общая площадь посевов сои в России составляет порядка 1,5 млн га. Стоимость тонны сои на внутреннем рынке находится в районе 15 тыс. рублей.

Досье «ЗР»

В настоящее время в Приморье производится около 165 тыс. тонн сои в год, это второй регион в ДФО после Амурской области (830 тыс. тонн) по объемам производства. В Приморье есть один крупный покупатель сои - Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя». Естественно, он в основном и определяет цену. В прошлом году в это же время УМЖК покупал сою у местных хозяйств, в среднем по 11 тыс. рублей за тонну.

В Приморье последствия нашествия водной стихии не столь трагичны. Реки в крае были полными, но оставались в берегах. «Другое дело, что очень много воды на полях появилось из-за осадков, - говорит генеральный директор ЗАО  УМЖК  «Приморская соя» Юрий ПОПОВ. – Это повлияло на урожайность в том плане, что не сработали гербициды, и поля заросли травой в большей степени, чем обычно. Тем не менее, я прогнозирую, что в Приморье урожай сои в этом году будет неплохим».

По словам Юрия Попова, сегодня УМЖК закрывает свои потребности в сырье  примерно на 80% за счет Приморского края, остальные объемы ранее докупались в Приамурье. Сейчас ситуация изменилась.

«Наводнение - это еще пол-беды. Кроме того, в последнее время поднялись тарифы на доставку железной дорогой. Поэтому мы сейчас оформляем контракт на поставку сои из Бразилии. Увы, но сегодня привезти сою из Приамурья и Бразилии практически одинаково. А качество у южноамериканской культуры гораздо лучше, потому что там совершенно иные технологии обработки, благоприятный климат, позволяющий снимать два урожая в год. Плюс более высокая масличная составляемая и т.д. Хочу отметить, что сырьем наш завод будет обеспечен, и на конечной цене продукции закупки сои в Южной Америки никак не отразятся», - заверил «ЗР» Юрий Попов.

Ранее ООО «АГРО-Биотех» заявило о планах построить на территории Приморского края завод по глубокой переработке сои мощностью 250 тыс. тонн в год с расширением к 2018 году до 1 млн тонн. Начало работы завода намечено на 2015 год.

На Дальнем Востоке, по данным компании, это производство станет первым подобного уровня, всего в России таких заводов - восемь.

«Мы провели исследование и уверены, что приморская соя имеет большой потенциал, в ней - наибольшее содержание белка. Более того, создание производства станет основой развития и смежных кластеров. Мы будем заниматься производством соевого концентрата, а отходы можно использовать еще в нескольких направлениях. Лепестки активно применяют в фармацевтике, из жмыха производят корма для животноводства и аквакультуры», - сообщил председатель совета директоров «АГРО-Биотех» Виктор БУДИЛОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: сельское хозяйство  соя  производители  наводнение  импорт  рынки  Приморская соя 



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Комментарии

  • Березнюк22:35, 10.09.2013#

    Юрий Ив-ч как всегда врет, в прошлом году пел, что закупает в Амурке сою по12-13 рублей, а реально она ему обходилась в 16 рублей, а у местных покупал по 12-13 рублей. То есть своих можно душить ценой!?! Кстати этот Агро-Биотех, слышал , уже сдулся. Перспектив у местных в этом году две, и Попов это знает, первая, это активно интересуются нашей соей переработчики с запада России, и вторая, будет продолжаться увеличиватся вывоз в КНР.

  • Псевдоним09:35, 11.09.2013#

    из заявленных в статейке цифирь 7 млрд никак не выходит. видимо, чем больше ущерб, тем завиральнее суммы, в последствии, как повод задрать цены до потолка. .

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