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Дожди принесли серьезные убытки сельхозпредприятиям Приморского края

10 Сентября 2013, 17:37 | Приморье

В Приморье наиболее сильно пострадали от сильных дождей Уссурийский, Лесозаводский и Дальнереченский районы. Сегодня местами вода стоит на полях Кировского, Красноармейского и других районов. Впрочем, в администрации Кировского района считают, что серьезных потерь у них нет. И даже те хозяйства, которые страховали свои посевы, не планируют заявлять страховщикам об убытках. А сами сельхозпроизводители еще не готовы дать оценку ущербу.

«Вода не уходит пока, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Кировского района Василий БОГАЦКИЙ, - но мы руки не опускаем, еще поборемся за урожай».

В Уссурийском районе пострадали от дождей 23 сельхозпредприятия, потерявшие урожай в общей сложности на 4064 гектарах, ущерб составил более 138 млн рублей. В Лесозаводском районе убытки хозяйств составили порядка 60 млн рублей, переувлажненными оказались около 3 тыс. гектаров полей. В общем, в Приморском крае, по данным департамента сельского хозяйства, урожай пострадал на 30 тыс. гектарах.

В то же время Национальный союз агростраховщиков (НСА) сообщает на своем сайте о том, что в Приморском крае заявлены убытки по 18 из 37 действующих договоров, заключенных страховщиками - членами этого объединения. Пострадавшая площадь - около 460 га, заявленный убыток - 18,5 млн рублей. Данная сумма не включает те участки, по которым оценка потерь еще не может быть произведена. Убыток предварительно оценен по 4 договорам в Пограничном, Уссурийском и Лесозаводском районах. По 14 договорам в Кировском (7 договоров), Спасском, Дальнереченском, Лесозаводском и Ханкайском районах сумма ущерба определяется.

На совещании НСА поднял вопрос о том, что на 1 августа в регионах, пострадавших от ЧС, средства страхового взноса по договорам сельскохозяйственного страхования с господдержкой компаниям-членам НСА еще не были перечислены. (Напомним, что по новому закону страхования с господдержкой 50% стоимости страховки вносит сельхозпроизводитель при ее покупке, а остальные 50% страховщику перечисляет госбюджет). В Республике Саха (Якутия) было перечислено только 0,3 млн рублей, что составляет менее 5% начисленной премии. При этом в Амурскую область, по уточненным данным, средства бюджета на оплату договоров сельхозстрахования еще не поступили даже на начало сентября.

Всего размеры помощи сельхозтоваропроизводителям - средства государственной поддержки агрострахования, выделенные ДФО в 2013 году, были уменьшены почти на 57% по сравнению с 2012 годом (111,7 млн рублей против 258,5 млн рублей). «Для региона с муссонным климатом, с высоким риском сезонного затопления посевов, отношение к развитию агрострахования должно быть другим», - констатирует президент НСА Корней БИЖДОВ.

По сведениям, полученным НСА, в 2013 году на территории ДФО по агрострахованию с господдержкой работали 6 страховых компаний, которые заключили 65 договоров страхования. В то же время сельхозпроизводители Приморского края отмечают, что в этом году страховые компании не изъявили особого желания страховать их риски по договорам страхования с господдерржкой. Многим хозяйствам было отказано в продаже страховки.

«Я застраховал свои поля в СК «Согласие» при участии посредника, - говорит глава КФХ в Лесозаводском районе Валерий ТРУБИЦИН, - но другие наши фермеры обращались в разные страховые компании, и им везде было отказано. Объясняли тем, что они не работают с договорами страхования с господдержкой».

Сейчас в Приморском крае, когда еще не завершились судебные разбирательства по поводу невыплат страхователям за прошлогодний ущерб, страховщики, оценив неблагоприятные факторы этого сельскохозяйственного года (переувлажненная еще с прошлогодней осени почва, перенос сроков посевов и т.д.) сократили продажи страховок с господдержкой.

Споры при заключении договоров в этом году вызывали даже сроки действия самих договоров: сельхозпроизводители настаивали на дате окончания действия договора 5 ноября, когда обычно убрана большая часть соевых полей, страховщики же настаивали на другой дате - 20 октября, когда к уборке хозяйства только приступают. В итоге дата 5 ноября обернулась страхователю более высоким тарифом. В общем, два неблагоприятных года подряд - это сложная ситуация и для самих страховщиков, констатируют специалисты. В результате часть хозяйств, обычно приобретавших страховку, осталась без защиты.

Впрочем, эксперты отмечают, что страхование с господдержкой в том виде, в котором существует сегодня, не очень подходит для приморских реалий, поскольку предполагает выплату только при гибели урожая. В этом смысле более существенную защиту обеспечивают так называемые коммерческие страховки, не предполагающие господдержку. Обходятся они страхователю дороже, но зато он будет защищен не только от гибели урожая, но и от потери его части, т.е. менее 30%. Как известно, при страховании с господдержкой страховым случаем признаются потери, превышающие 30%. А в Приморском крае часто этот предел ущерба не достигается, хотя для хозяйств зачастую и он может иметь очень серьезные последствия.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Елена Абашева
Теги: сельское хозяйство  страхование  наводнение  бизнес 



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