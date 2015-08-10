В квартиры приморцев заглянули эксперты

Одним из важных индикаторов благосостояния населения является обеспеченность жильем. Потребность в жилище относится к числу первичных жизненных потребностей человека. Основная функция жилища - обеспечить человеку благоприятную среду обитания. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

По мере развития общества расширялись функции жилища. Сегодня жилище - место ведения домашнего хозяйства, общения, отдыха, семейного воспитания детей, нередко и место учебы, трудовой и досуговой деятельности членов домохозяйства, место потребления ими материальных и культурных благ.

На 1 января 2015 года жилищный фонд Приморского края составил 42.7 млн. кв. м, в том числе в городской местности 32.8 млн. кв. м (76.8%) и 9.9 млн. кв. м в сельской местности (23.2%). Значительная часть жилищного фонда расположена во Владивостоке - 13.5 млн. кв. м (31.7% общего фонда края). По сравнению с 2005 годом жилищный фонд края увеличился на 3.7 млн. кв. м или на 9.5%.

Основной жилищный фонд сосредоточен в многоквартирных жилых домах - 78%, индивидуально-определенные здания составляют 20.3% общей площади, 1.7% - специализированный жилищный фонд (включая общежития). Во Владивостоке - 89.3%, 7.5 и 3.2%, соответственно.

Средний размер однокомнатной квартиры составляет 27.6 кв. м, двухкомнатной - 46.3 кв. м, трехкомнатной - 60.9 кв. м, четырехкомнатной и более - 106.9 кв. м.

В крае преобладает жилищный фонд, построенный после 1945 года, причем почти половина жилищного фонда построена в 1971-1995 годы.

Износ жилищного фонда Приморского края достаточно высокий: 35% жилья изношено на 31-65%, с износом 66-70% - 3% жилья, свыше 70% износа имеет 0.8% площади всего жилищного фонда.

На конец 2014 года 1071.9 тыс. кв. м (2.5% жилищного фонда) находится в ветхих и аварийных жилых строениях, что в 1.6 раза превышает объем введенного жилья в 2014 году. Всего в крае насчитывается 3298 ветхих и 969 аварийных многоквартирных домов, индивидуально-определенных зданий соответственно 4019 и 347.

Во Владивостоке доля ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде составляет 0.9% или 123.9 тыс. кв. м, из них 40.1 тыс. кв. м приходится на аварийный фонд. Всего в краевом центре насчитывается 448 ветхих и аварийных многоквартирных дома из них 94 - аварийных, и 215 ветхих индивидуально-определенных зданий.

За 2014 год в крае выбыло по ветхости и аварийности 52.8 тыс. кв. м, более половины выбывшего фонда приходится на Партизанск (58.7%).

При сохранении нынешних темпов сноса, для ликвидации ветхого и аварийного фонда потребуется более 18 лет.

Обеспечение населения доступным и качественным жильем является приоритетом государственной жилищной политики.

Основным источником пополнения жилищного фонда, повышения его благоустройства является жилищное строительство. В последние годы строительный рынок Приморья развивается быстрыми темпами. Начиная с 2005 года в крае объемы строительства жилых домов ежегодно увеличиваются, и в 2014 году превысили уровень предыдущего года на 9.3%, а 1995 года - в 1.9 раза. Весь прирост к прошлому году обеспечен за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Однако современный уровень жилищного строительства в Приморском крае составляет 56% от наибольшего ввода, достигнутого в 1987 году (1195 тыс. кв. м).

В 2014 году на территории края за счет всех источников финансирования построено 7650 новых благоустроенных квартир (включая квартиры в общежи­тиях) общей площадью 671.6 тыс. кв. м. За последние 20 лет это самый высокий показатель ввода жилья в крае.

В 2014 году 36% сданной в эксплуатацию общей площади жилья введено во Владивостоке, 20% - в Уссурийске, 13% - в Артеме, 8% - в Находке, 5% - в Надеждинском районе.

Приморский край занимает лидирующие позиции по вводу жилья среди субъектов Дальневосточного федерального округа. На его долю в 2014 году пришлось 27.5% жилья, введенного в Дальневосточном Федеральном округе (в 2010 - 32.5%).

В Приморье средняя фактически сложившаяся стоимость строительства

1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без общежитий и индивидуальных жилых домов) в 2014 году составила 40.9 тыс. рублей и выросла к предыдущему году в фактических ценах на 13%. Это выше чем в целом по России (39.4 тыс. рублей).

Доступность жилья можно обеспечить строительством жилья эконом-класса. В 2014 году застройщиками-юридическими лицами построен 31 жилой дом, соответствующий стандартам экономического класса, общей площадью 73.8 тыс. кв. м (11% общего ввода жилья в крае). Средняя фактическая стоимость 1 кв. м общей площади жилья в домах эконом-класса составила 37.8 тыс. рублей, что на 7.6% меньше средней стоимости строительства жилья в крае.

На стоимость строительства существенно влияет стоимость строительных материалов, так как она формирует основную часть материальных затрат в строительстве.

В 2005-2014 годах наблюдался стабильный рост цен в строительной сфере Приморского края. В целом за этот период сводный индекс цен строительной продукции возрос в 2.6 раза, цены на строительно-монтажные работы - в 2.8 раза.

В 2014 году рост цен на строительные материалы составил 2.4%. Более всего подорожали песок природный, смесь песчано-гравийная, раствор строительный, товарный бетон, трубы из полиэтилена (от 6 до 22%).

Важным фактором, препятствующим доступности жилья, являются высокие цены на него. При этом цены на жилье на вторичном рынке на 44% выше, чем на первичном.

Средняя стоимость продажи 1 кв. м общей площади жилых домов в крае на первичном рынке в IV квартале 2014 года составила 54.6 тыс. рублей.

Несмотря на относительно широкий выбор предлагаемого жилья, купить его может далеко не каждый нуждающийся. Темп роста стоимости жилья на вторичном рынке значительно выше роста цен на первичном рынке. За 2010-2014 годы цены на жилье на первичном рынке возросли на 7.8%, на вторичном рынке - на 43.8%, а реальные располагаемые доходы населения - на 20.6%.

Показатель доступности жилья - один из ключевых индикаторов, широко применяемых в мировой практике, и зависит в первую очередь от платежеспособности граждан и стандартов обеспечения их жилыми помещениями (пороговое значение степени доступности жилья составляет 3 года).

В 2014 году значение показателя, которое определяется как отношение средней стоимости стандартной двухкомнатной квартиры (общая площадь 54 кв. м) на вторичном рынке жилья к среднедушевому денежному доходу в год семьи из трех человек в целом по Приморскому краю равнялся 4.2 годам. Другими словами, расходуя все свои доходы на покупку жилья, семья их 3-х человек сможет полностью оплатить стандартную двухкомнатную квартиру не ранее чем через 4 года. А учитывая тот факт, что помимо затрат на покупку квартиры требуются и другие расходы (питание, одежда, коммунальные услуги, отдых), и то, что в настоящее время жилье приобретается в кредит и требуются дополнительные затраты по его обслуживанию, то данный срок увеличивается до 12-15 и более лет. Кроме того, ситуация усугубляется существенным ежегодным ростом цен на рынке жилья.

В целом по России этот коэффициент составляет 3.2 года. В Дальневосточном федеральном округе данный показатель на 0.1 года превышает среднее значение по России.

По оценке, среднедушевые доходы населения края в 2014 году составили 28.3 тыс. рублей в месяц, стоимость 1кв. м на вторичном рынке - 78.5 тыс. рублей. Отрыв цен от реальной покупательной способности населения остается достаточно высоким. На конец 2014 года стоимость продажи 1 кв.м жилья на первичном рынке составляла 1.9 среднедушевого месячного дохода населения, на вторичном рынке - 2.8 среднедушевого дохода населения.

При сложившемся среднем уровне доходов на душу населения возможно приобрести на первичном рынке 6.2 кв. м общей площади жилья на 1 человека в год, на вторичном - 4.3 кв. м.

Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на конец 2014 года составило 31 тысячу. За прошедший год 2397 из них получили жилые помещения и улучшили жилищные условия. Состоят в очереди 10 и более лет 13.3 тыс. семей (42.7% всех очередников).

Поэтому Приморский край подал заявку на участие в программе Правительства России «Жилье для российской семьи». Квадратный метр такого жилья должен будет продаваться по цене не выше 30 тыс. рублей.

Объемы строительства жилья зависят от вложения инвестиций в эту сферу. В структуре инвестиций в основной капитал доля затрат на строительство жилья в 2014 году, по предварительным данным, составила 11.5% общего объема инвестиций (15.4 млрд. рублей).

Объемы вводимого жилья при поддержке государственного сектора ежегодно снижаются. В 2014 году за счет бюджетных средств в крае построено 29.6 тыс. кв. м (4.4% введенного жилья), в том числе за счет средств федерального бюджета - 20.9 тыс. кв. м, краевого и местных бюджетов - 8.7 тыс. кв. м жилых домов.

Если государство сокращает свое участие в жилищном строительстве, населению приходится решать эту проблему самостоятельно.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме по краю растет. Если в 2010 году она составила 34.5%, то в 2014 году - 57.1%. В 2014 году населением введено жилья в 9.1 раза больше, чем в 1995 году, уровень 2013 года превышен в 1.6 раза. Почти все жилье в сельской местности (98% или 105.1 тыс. кв. м) построено населением.

Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя края в 2014 году составила 22.1 кв. м (в 2013 - 21.7 кв. м), по отношению к 2005 году она выросла на 13.9%. Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя Владивостока в 2014 году составила 21.4 кв. м, по сравнению с 2005 годом увеличилась на 12.6%.

Рост обеспеченности жильем в последние годы объясняется не только вводом нового жилья, но и ежегодным сокращением численности постоянно проживающего на территории края населения (с 2005 года по 2014 год население края сократилось на 73.2 тыс. человек (на 3.6%)).

Среди муниципальных образований Приморского края первое место по обеспеченности населения жильем занимает Хорольский район (28.3 кв. м на одного жителя), второе - Кировский район (26.6 кв. м), третье - город Дальнегорск (26.4 кв. м). Самый низкий уровень обеспеченности жильем в Пограничном районе, где на одного жителя приходится лишь 16.6 кв. м общей площади.

Согласно выборочному обследованию бюджетов домашних хозяйств по состоянию на конец 2014 года 2% домохозяйств не были удовлетворены своими жилищными условиями, оценивая их как «плохие» и лишь 4% оценивают свои жилищные условия на «отлично». Остальные респонденты оценили свои жилищные условия на «хорошо» и «удовлетворительно» (по 47%).

Из всех обследуемых домохозяйств 83% ответили, что испытывают трудности или неудобства в проживании, связанные с различными причинами: 41% указали на необходимость текущего ремонта, 60% - на плохое качество воды, 33% - на необходимостью капитального ремонта, 19% - на плохую освещенность подходов к дому или подъезду и плохую шумоизоляцию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.