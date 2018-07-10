В Приморье откроют завод по производству деревянных палочек для еды

Проект будет реализован в рамках ТОР «Надеждинская»

В Приморском крае в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» может появиться инновационное производство - компания «Стиквуд» планирует создать производственно-складской комплекс для деятельности предприятия по производству одноразовых деревянных палочек для еды.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Стиквуд» зарегистрировано в мае в селе Вольно-Надеждинское Надеждинского района с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Специализация компании – производство деревянной тары. Учредителями компании выступают ее гендиректор Арина МИКИТЕНКО и Екатерина ТЁ (по 50% долей).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ТОР «Надеждинская» - многопрофильная производственно-логистическая площадка, расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.

Отметим, что схожий проект в Приморье несколько лет назад реализовало ООО «Лебин Трэйдинг Ко»., единственным учредителем которого является гражданин Южной Кореи ЛИ Санг Су. Палочки «made in Primorye» пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула. По итогам 2016 года «Лебин Трэйдинг Ко», зарегистрированное, кстати, во Владивостоке, получило чистую прибыль в размере 1,898 млн рублей.

Кроме того, полный цикл производства деревянных палочек для еды налажен на территории четырех исправительных учреждений региона.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток