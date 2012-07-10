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"Экспресс Приморья" планирует открыть к 2015 году новые маршруты по краю и из Владивостока в Китай
Конфликт ОАО «РЖД» с властями Приморья из-за компенсации расходов пригородных железнодорожных перевозок, похоже, исчерпан. На прошлой неделе губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ согласился с необходимостью компенсации финансовых потерь ОАО «Экспресс Приморья» (дочернее зависимое общество РЖД) из бюджета края, но выдвинул ряд условий.
Пресс-служба администрации Приморья сообщила, что, по мнению главы региона, компенсация расходов перевозчика возможна только при условии повышения качества данной услуги и эффективности работы ОАО «Экспресс Приморья».
«Компания должна быть нацелена на повышение качества обслуживания пассажиров», - сказал Владимир Миклушевский на заседании по стратегии развития пригородных железнодорожных перевозок до 2018 года.
Досье "ЗР"
ОАО «Экспресс Приморья» начало осуществлять хозяйственную деятельность в Приморском крае с 1 сентября 2005 года. 51% акций принадлежит ОАО «РЖД», 49% - администрации Приморского края. С 2011 года «Экспресс Приморья» работает в пределах Приморского и Хабаровского краев, Еврейской АО и Амурской области. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении компания использует подвижной состав, арендованный у Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).
Губернатор также рекомендовал руководству ОАО «Экспресс Приморья» доработать стратегию развития компании до 2018 года, уделив больше внимания борьбе с безбилетным проездом в пригородных электричках.
В то же время, как было отмечено на заседании, в течение всех последних лет убытки перевозчика не компенсировались краевым бюджетом, несмотря на то что почти половина акций компании находится в собственности Приморского края.
Ранее заместитель гендиректора ОАО «Экспресс Приморья» Константин ШЕЛУХИН сообщил журналистам, что в бюджете Приморья на 2012 год затраты на компенсацию убытков компании от пригородных пассажирских перевозок даже не были заложены. Однако, по его словам, с приходом нового руководства Приморского края достигнуто принципиальное понимание необходимости выделения дотаций, покрывающих эти убытки.
А почему бесплатно?
Президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН недоволен отношением региональных властей к оплате услуг железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в пригородных поездах.
«Складывается парадоксальная ситуация. Уверенность в том, что железная дорога обязана возить и возить практически бесплатно, почему-то прочно засела в головах у многих региональных чиновников», - написал в своем блоге, комментируя ситуацию в Чувашии, где в июне пассажиры, которым не хватило места в электричке, на полчаса перекрыли пути, не давая составу отправиться.
Напомним, что с 2011 года пригородные ж/д перевозки в РФ осуществляются по новой схеме: субъекты РФ формируют региональный заказ на транспортное обслуживание населения на основе экономически обоснованных расчетов, которые предоставляют регионам локальные перевозчики. Разницу между согласованной стоимостью билетов для населения и реальными затратами железнодорожников субъекты РФ должны возмещать из местного бюджета.
«На практике, чтобы не платить дополнительные деньги железнодорожникам, регионы сокращают объемы движения. В целом по стране региональный заказ на перевозки населения в 2012 году существенно уменьшился по сравнению с 2011 годом. Речь идет о сокращении маршрутов, «укорочении» электричек, ограничении территории перевозок. Естественно, это вызывает недовольство населения», - отметил Владимир Якунин.
В абсолютных величинах муниципалитеты тратят на общественный транспорт «немалые средства», признал топ-менеджер, но выразил сожаление, что «в региональной транспортной политике железная дорога на последнем месте». «На нее выделяется меньше всего средств - от 0,1 до 0,7% региональных бюджетов. Между тем есть регионы, где на пригородные электрички приходится до 30% общего пассажиропотока», - написал он.
Часть «ответственных» субъектов РФ (например, Хабаровский край) полностью компенсируют такие расходы. «Но есть и еще 30 регионов, которые платят менее 20% расходов и считают, что так и надо. И о том, что инфраструктуру РЖД надо поддерживать в рабочем состоянии, в этих регионах все время забывают, перекладывая свои обязанности на плечи компании», - отметил В.Якунин.
Не до прибыли
«Показатели «Экспресса Приморья» по итогам работы за 2011 год свидетельствуют о критическом положении компании», - подчеркнул генеральный директор компании Сергей КУЗНЕЦОВ. По сведениям «ЗР», ОАО «Экспресс Приморья» в 2011 году получило чистый убыток в размере 479,274 млн рублей.
В 2011 году «Экспрессом Приморья» перевезено 12 млн 358,587 тыс. пассажиров (по всем регионам - Прим. авт.), в том числе 8 млн 978,971 платных пассажиров. Общий доход за 2011 год от перевозочной деятельности составил 680,3 млн рублей.
Убыток от перевозок в 2011 году составил 752 млн рублей без учета субсидий, субсидии возместили перевозчику всего 21,4% убытка. В частности, Хабаровский край перечислил 60 млн 967,33 тыс. рублей, Амурская область - 60 млн 237 тыс. рублей, Еврейская АО – 39 млн 999,27 тыс. рублей.
«Убыточность перевозок, в первую очередь, обусловливалась отсутствием четкой и сбалансированной системы правовых и экономических взаимоотношений между заказчиком перевозок (регионами) и исполнителем (перевозчиком)», - говорится в годовом отчете «Экспресса Приморья».
Ждем рельсовые автобусы
Отметим, что стратегия развития «Экспресса Приморья» на период до 2015 года предусматривает организацию пригородных пассажирских перевозок по маршруту Уссурийск - Новочугуевка - Хасан. К реализации проекта планируется привлечь администрацию Приморского края (!) в части приобретения подвижного состава - рельсовых автобусов. По предварительным подсчетам, срок окупаемости одного рельсового автобуса составляет 4 года. «Благодаря маневренности данного транспортного средства увеличится скорость поездки и значительно сократится время в пути. Это позволит решить проблему убыточности пассажирских перевозок, снизит эксплуатационные расходы в сравнении с расходами на дизель-поезда», - говорится в отчете.
Кроме того, с целью получения дополнительного дохода и развития международных пригородных пассажирских перевозок планируется организация движения по маршруту Владивосток - Гродеково - Суйфэньхэ. В планах также оборудование турникетами станций с повышенным пассажиропотоком.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
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