Коммунальные платежи на ОДН теперь будут распределяться более справедливо

С 1 сентября нынешнего года в полном объеме вступают в силу новые Правила оказания коммунальных услуг, утвержденные постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, которые меняют порядок расчета платы за общедомовые нужды (ОДН). С этого момента плата будет взиматься строго по показаниям коллективных приборов учета. Сколько дом потребляет электроэнергии - столько и платит. Именно по такому принципу будет организован расчет жителей с поставщиками ресурса.

Федеральный закон №261 «Об энергосбережении» от 23 ноября 2009 года четко определяет дату, начиная с которой все многоквартирные дома должны быть переведены на расчеты за ОДН по показаниям общедомовых приборов учета, - 1 июля 2012 года. Законодательством предусмотрено, что счетчики ОДН должны быть установлены в домах за счет жильцов. Там, где до этого срока не были установлены коллективные счетчики, плата будет взиматься по установленным к 1 сентября нормативам. Эксперты утверждают, что они будут довольно высокими, поэтому установка общедомовых счетчиков для собственников более рациональна. Тем не менее, к 1 января 2013 года в соответствии с законом «Об энергосбережении» организации (управляющие компании), к сетям которых присоединены потребители, принудительно оснастят общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, а все расходы взыщут с жильцов.

Досье "ЗР"

Правила предоставления коммунальных услуг, в частности, предусматривают, что плата за коммунальные услуги в многоквартирном доме включает плату за коммунальные услуги, потребленные в жилом или нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды. Плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды рассчитывается для всех потребителей в многоквартирном доме независимо от наличия или отсутствия у них индивидуальных приборов учета пропорционально площади занимаемых ими помещений и выделяется в платежном документе отдельной строкой. Подлежащий оплате объем коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитывается при наличии общедомового прибора учета - как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов индивидуального потребления во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, а при отсутствии общедомового прибора учета - по установленным нормативам на общедомовые нужды.

Изменения в жилищном законодательстве не так страшны, как это может показаться на первый взгляд. На самом деле, они существенно конкретизируют и упорядочивают отношения ресурсоснабжающих организаций (энергетики, водоканал и т.д.) и исполнителей коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.д.)

Начальник отдела методологии правового сопровождения энергосбытовой деятельности ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Ольга ЛЕШТАЕВА обозначила несколько ключевых моментов:

- Во-первых, ни одна УК или иной исполнитель коммунальной услуги сейчас не вправе уклониться от заключения договора энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией. Постановление правительства РФ №124, действующее с февраля 2012 года, говорит о том, что в случае если УК, ТСЖ, ЖСК отказываются от заключения договора, поставщик ресурсов вправе через суд принудить их к этому. Более того, в связи с нововведениями, исполнители коммунальных услуг должны предоставить очень большой перечень сведений, которые необходимы для работы. Это сделано прежде всего для правильного расчета объема платы за потребление коммунальных ресурсов. Многие не знают, что как только электроэнергия дошла до границы с многоквартирным домом, она превращается в коммунальный ресурс и становится услугой.

Что касается граждан, они должны четко понимать одну существенную, но может быть малоприятную вещь, - ОДН платить придется всем жильцам многоквартирных домов. Общедомовой прибор учета, установленный на границе с многоквартирным домом, определяет, сколько электроэнергии «вошло» в дом, и независимо от того, есть ли у гражданина индивидуальный прибор учета, либо отсутствует, в квитанции к оплате указан объем, потребленный индивидуально, плюс доля электроэнергии, приходящаяся на общедомовые нужды. В соответствии с действующими правилами, эта услуга пока еще неделима и рассчитывается пропорционально индивидуальному потреблению, что вызывает непонимание со стороны рядового потребителя. Новые правила предоставления коммунальных услуг, которые в полном объеме будут действовать с 1 сентября (речь идет о постановлении правительства РФ №354), эту услугу делят, и в новых квитанциях счет будет разбит на две строки. Первая - это потребление по индивидуальному счетчику, либо по соответствующему нормативу. Вторая строка - это тот объем платы, который приходится на коммунальную услугу, потребляемую при использовании общедомового имущества. Причем, распределяться он будет исходя из занимаемой площади квартиры.

Постановлением правительства также изменяются правила расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов. Новыми правилами предусмотрено, что на ОДН также будет установлен отдельный норматив.

Стереотип «плачу только за себя» никуда не делся

Отметим, что для того, чтобы минимизировать энергопотери, ДЭК уже который год ведет разъяснительную работу с исполнителями коммунальных услуг. Например, в течение всего июня и начале июля компания проводила встречи-совещания с управляющими компаниями на всех территориях муниципальных районов и городских округов Приморского края. Во Владивостоке, в частности, диалог с энергетиками вели представители ООО «Управляющая компания Советского района», ООО «Управляющая компания Советского района-1», ООО «Управляющая компания Советского района-2»(и т.д.), ООО «Управляющая компания Первореченского района №1», ООО «НП УК «Эгершельд»; ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона»; ООО УК «Жилищные услуги», ООО «Жилищные услуги», ООО «Жилищная управляющая компания и К»; ООО Управляющая компания «Влад-Дом».

Представители управляющих компаний не скрывают, изменение правил оплаты ОДН по-прежнему встречает большое недовольство со стороны потребителей. Коммунальщики считают, что связано это, в первую очередь, с недоинформированностью, а также недопониманием со стороны граждан.

«На самом деле, изменения в жилищном законодательстве не так страшны, как это может показаться на первый взгляд. Другое дело, что стереотип «плачу только за себя» никуда не делся. Вопросы, связанные с ОДН, до сих пор активно обсуждаются и в прессе, и в Интернете, и на кухнях. Психология потребителя понятна. За долгие годы он привык к мысли: «Все, что за пределами квартиры, - не мое!» Эта позиция однозначно ошибочна. Потребитель несет бремя ответственности за свой дом. Жилищный и Гражданский кодексы, все действующие нормативно-правовые акты в области энергетики и жилищного хозяйства однозначно говорят об этом и устанавливают правила взаимоотношений собственников жилья, управляющих компаний и сбытовых организаций», - говорит собеседник «ЗР».

Кто влияет на величину ОДН

Среди основных причин завышенного объема электроэнергии, расходуемой на общедомовые нужды, следует отметить бездоговорное потребление и хищение энергии физическими и юридическими лицами в результате несанкционированного подключения к сетям жилого дома. Свою роль в искажение показаний также вносят индивидуальные приборы учета с устаревшим классом точности, у которых истек срок очередной поверки или их отсутствие.

Необходимо отметить, что количество электроэнергии, ежемесячно потребляемой жильцами на общедомовые нужды, не является постоянной величиной. На коэффициент ОДН также оказывает влияние количество установленного в доме электрооборудования, находящегося в общей собственности, точность и своевременность передачи жильцами показаний индивидуальных приборов учета в адрес энергосбытовой компании и даже отношение жильцов дома к рациональному использованию электроэнергии в местах общего пользования. Нерациональное потребление электроэнергии жильцами многоквартирных домов приводит к увеличению расхода электроэнергии на ОДН.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".