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Крупнейший порт Находки увеличил перевалку угля на экспорт
ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" ("Евраз НМТП", крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group) за 5 месяцев 2013 года перевалило на экспорт более 3 млн тонн грузов, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
В том числе перевалка в мае выросла на 31%, до 757,3 тыс. тонн. Основную долю грузооборота в мае составил уголь: на экспорт отгружено 412,9 тыс. тонн, что на 75% больше, чем в мае прошлого года.
"Евраз НМТП" в 2012 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2011 годом на 11,4%, до более 6 млн 887,6 тыс. тонн. В том числе перевалка угля выросла на 3,4%, до 2 млн 449,5 тыс. тонн.
Досье ZRPRESS.RU
"ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км. Возможности порта позволяют выгружать до 450 вагонов с разными грузами в сутки. ОАО "Евраз НМТП" полностью принадлежит ООО "Сибметинвест" (по 50% владеют ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат").
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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