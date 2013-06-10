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Крупнейший порт Находки увеличил перевалку угля на экспорт

10 Июня 2013, 16:32 | Приморье

ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" ("Евраз НМТП", крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group) за 5 месяцев 2013 года перевалило на экспорт более 3 млн тонн грузов, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В том числе перевалка в мае выросла на 31%, до 757,3 тыс. тонн. Основную долю грузооборота в мае составил уголь: на экспорт отгружено 412,9 тыс. тонн, что на 75% больше, чем в мае прошлого года.

"Евраз НМТП" в 2012 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2011 годом на 11,4%, до более 6 млн 887,6 тыс. тонн. В том числе перевалка угля выросла на 3,4%, до 2 млн 449,5 тыс. тонн.

Досье ZRPRESS.RU

"ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км. Возможности порта позволяют выгружать до 450 вагонов с разными грузами в сутки. ОАО "Евраз НМТП" полностью принадлежит ООО "Сибметинвест" (по 50% владеют ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат").

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: уголь  Евраз  морские порты  перевалка 



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