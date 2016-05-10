Япония инвестирует в приморские теплицы около 1 млрд рублей

Японская инжиниринговая компания намерена развивать тепличное овощеводство в Приморье. О совместном проекте в этой области в ходе двусторонней встречи договорились вице-губернатор края Сергей Сидоренко и генеральный директор компании «Джей-Эф-И Инжиниринг» Кано Хисанори. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В 2015 году при посредничестве «Хоккайдо Банк, Лтд» компания «Джей-Эф-И Инжиниринг» выступила инициатором проекта развития тепличного хозяйства для выращивания овощей в Приморском крае. Проект предполагает активное использование газа. Объем инвестиций – около 1 миллиарда рублей, площадь теплиц – пять гектаров. Начало реализации проекта запланировано на 2016-2017 годы.

Приветствуя японскую делегацию, заместитель главы региона отметил, что развитие агропромышленного комплекса – приоритетное направление в Приморье.

«Мы рассматриваем все проекты не только с точки зрения импортозмещения и наполнения внутреннего рынка, но и с учетом экспортного потенциала. У тружеников сельского хозяйства Приморского края есть небольшой опыт экспорта сельхозпродукции. Но пока эти объемы поставки основаны на технологиях среднего уровня, а тепличное овощеводство требует высокотехнологичных производств. Правительством РФ определены приоритеты направления поддержки инвестпроектов. Одно из таких направлений – как раз тепличное овощеводство. Проекты, которые реализуются на территории Дальнего Востока, обеспечиваются 25-процентным финансированием из федерального бюджета», – подчеркнул Сергей Сидоренко.

Кано Хисанори сообщил, что создание теплицы в Приморье станет первым зарубежным проектом компании. И его разработчики уже перешли от слов к делу – экономические исследования развиваются в конкретный, совместный с приморским предприятием ФГУП «Дальневосточное», проект. Руководители предприятий уже обменялись опытом и провели ряд переговоров.

«Наше предприятие вступило в сферу агробизнеса два года назад, мы выращиваем томаты и салатную зелень. Как известно, для тепличного выращивания большое значение имеет энергоноситель. Мы занимаемся технологиями в области энергетики и использования различных источников энергии в различных регионах, в том числе в районах с холодным климатом. Наши теплицы находятся в городе Томакомай на острове Хоккайдо, который расположен на одной широте с Владивостоком. Томакомай и Владивосток очень схожи по климатическим условиям и ландшафту. Поэтому те наработки, которые мы смогли получить за время работы в Томакомай, успешно могли бы применить и в Приморье», – рассказал он.

По словам Кано Хисанори, инфраструктура Приморья способствует развитию различных видов бизнеса, а время полета из токийского аэропорта до Владивостока составляет всего два часа, что гораздо меньше, чем некоторые полеты внутри Японии. Это также дает большие возможности для экономических обменов между Приморьем и Японией.

Сергей Сидоренко подчеркнул, что для софинансирования проекта в рамках федеральной программы важно, чтобы проектная документация и технико-экономическое обоснование в полной мере соответствовали требованиям этой госпрограммы. Одно из базовых требований: площадь современных зимних теплиц должна составлять не менее трех гектаров. Есть определенные требования и к урожайности овощей.

«Кроме того, теплицы должны быть автоматизированы, экологичны и экономичны с точки зрения потребления тепловой энергии. Один из проблемных факторов развития овощеводства защищённого грунта в Приморском крае – это отсутствие газа, все приморские тепличные комбинаты работают сегодня на тепле ТЭЦ. Но с конца 2017 года на территорию Приморья, и прежде всего в Уссурийск и Артем, будет подаваться газ. Таким образом, экономика проектов по тепличному овощеводству будет меняться в лучшую сторону. Сегодня можно проработать возможность размещения вашего проекта на территории предприятия «Дальневосточное», которое в настоящее время берет энергию ТЭЦ, а в течение ближайших двух-трех лет перейдет на газ», – сообщил вице-губернатор.

Кано Хисанори добавил, что к концу лета будет подготовлен бизнес-план, который уже в августе представят на экспертную оценку. И в начале сентября планируется подписать соглашение о сотрудничестве.

Сергей Сидоренко отметил, что это можно сделать в рамках второго Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье со 2 по 3 сентября.

«Подписание нашего соглашения на форуме будет, безусловно, знаковым событием. Очень надеюсь, что это будет тщательно проработанный проект с конкретными сроками реализации», – подчеркнул заместитель главы региона.

Справка «ЗР»: АО «Джэй-Эф-И Инжиниринг» (JFEEngineering Corporation) - японская инжиниринговая компания. Входит в состав Холдинга «Джей-Эф-И» (JFE). Оборот капитала компании составляет 500 миллиардов иен в год, количество сотрудников – 8500 человек. Помимо производства и проектирования предприятий АО «Джэй-Эф-И Инжиниринг» разрабатывает технологии в области энергетики.

В 2013 году было принято решение о расширении деятельности компании и выходе в сферу агробизнеса. Первый реализованный проект в этой сфере – строительство сельскохозяйственного предприятия тепличного выращивания с применением технологий голландской компании «Прива».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.