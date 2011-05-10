Конкурс «ПРОФМАРКА» добился широкой популярности

29 апреля в оргкомитет конкурса «ПРОФМАРКА» поступили сведения о деятельности мошенников. Преступники представлялись сотрудниками проекта и вымогали деньги у участников голосования.

Чтобы пресечь действия аферистов организаторы «ПРОФМАРКИ» опубликовали на сайте www.profmarka.ru имена оргкомитета. В новом разделе «Лица оргкомитета» представлены фотографии всех сотрудников Конкурса.

«ПРОФМАРКА» настолько популярна, что нашла отклик даже среди аферистов. Как бы ни было, это один из факторов известности и востребованности проекта. Многие в начале своей деятельности с этим сталкивались, вот и нам теперь предстоит побороться с вмешательствами из вне, - прокомментировала Ольга Гальперина, координатор конкурса «ПРОФМАРКА». - Мы всеми силами будем пытаться остановить мошенников».

Напомним, что на сайте www.profmarka.ru продолжается голосование «ПРОФМАРКА 2011: В2В услуги. Часть 2». Более 120 компаний в отрасли В2В соревнуются в 12 номинациях за звание лучшей по версии голосования «ПРОФМАРКА».