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Мясо птицы за 103 рубля, яблоки за 63 и свинина за 200 рублей

10 Апреля 2017, 19:18 | Приморье

Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли провели мониторинг цен социально значимых продуктов питания в торговых сетях Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте, замороженное мясо птицы по цене 103,5 рублей и замороженную свинину по цене 199,9 рубля за килограмм можно приобрести в сети супермаркетов «Реми».

«Растительное масло выгоднее всего покупать в сети супермаркетов “Три кота”, здесь оно стоит 64,5 рублей за литр. Здесь также самые недорогие куриные яйца – 66 рублей за десяток», – сообщили в ведомстве.

Стоимость килограмма риса варьируется в торговых сетях Приморья от 44,9 до 599,9 рублей за килограмм. За эти деньги крупу можно купить в магазинах: «Реми», «Три кота», «Михайловский» и «Фреш 25».

Самое недорогое молоко продается в сети супермаркетов «Михайловский» – по цене 53,9 рубля за литр.

«Сахар по 48 рублей, муку за 27 рублей и картофель по цене 24,5 рубля за килограмм можно приобрести “Трех котах”. Яблоки по 62,9 рублей за килограмм – в «Реми», – добавили в департаменте.

Особое внимание специалисты уделили мониторингу стоимости самых популярных сортов рыбы.

Выяснилось, что за горбушей лучше ходить в супермаркеты сети «Самбери», здесь килограмм этой рыбы стоит около 160 рублей. Камбалу и минтай можно приобрести на «Рыбном рынке» Владивостока по адресу: улица Русская, 16, строение 3, по цене 65 и 60 рублей за килограмм соответственно.

Навага в магазинах «Фреш 25» стоит 89,9 рублей, макрурус в торговой сети «Реми» – 140,45 рублей за килограмм. Кету выгодно приобретать в сети супермаркетов «Самбери» по цене 189,9 рублей за килограмм. Сельдь – в «Трех котах» по 63 рубля за килограмм.

Напомним, под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы – формирование в краевом предприятии Госпродагентство запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.

Предприятия торговли применяют дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.

Жители края о фактах резкого повышения цен на продовольственные товары могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2-215-803, 2-215-804.

Кроме того, по поручению главы края во всех муниципальных образованиях проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: супермаркет  колбаса  птица  минтай  губернатор  свинина  мониторинг  Три кота  куры  камбала  яблоки  цены 



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