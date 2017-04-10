Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мясо птицы за 103 рубля, яблоки за 63 и свинина за 200 рублей
Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли провели мониторинг цен социально значимых продуктов питания в торговых сетях Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте, замороженное мясо птицы по цене 103,5 рублей и замороженную свинину по цене 199,9 рубля за килограмм можно приобрести в сети супермаркетов «Реми».
«Растительное масло выгоднее всего покупать в сети супермаркетов “Три кота”, здесь оно стоит 64,5 рублей за литр. Здесь также самые недорогие куриные яйца – 66 рублей за десяток», – сообщили в ведомстве.
Стоимость килограмма риса варьируется в торговых сетях Приморья от 44,9 до 599,9 рублей за килограмм. За эти деньги крупу можно купить в магазинах: «Реми», «Три кота», «Михайловский» и «Фреш 25».
Самое недорогое молоко продается в сети супермаркетов «Михайловский» – по цене 53,9 рубля за литр.
«Сахар по 48 рублей, муку за 27 рублей и картофель по цене 24,5 рубля за килограмм можно приобрести “Трех котах”. Яблоки по 62,9 рублей за килограмм – в «Реми», – добавили в департаменте.
Особое внимание специалисты уделили мониторингу стоимости самых популярных сортов рыбы.
Выяснилось, что за горбушей лучше ходить в супермаркеты сети «Самбери», здесь килограмм этой рыбы стоит около 160 рублей. Камбалу и минтай можно приобрести на «Рыбном рынке» Владивостока по адресу: улица Русская, 16, строение 3, по цене 65 и 60 рублей за килограмм соответственно.
Навага в магазинах «Фреш 25» стоит 89,9 рублей, макрурус в торговой сети «Реми» – 140,45 рублей за килограмм. Кету выгодно приобретать в сети супермаркетов «Самбери» по цене 189,9 рублей за килограмм. Сельдь – в «Трех котах» по 63 рубля за килограмм.
Напомним, под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы – формирование в краевом предприятии Госпродагентство запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.
Предприятия торговли применяют дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.
Жители края о фактах резкого повышения цен на продовольственные товары могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2-215-803, 2-215-804.
Кроме того, по поручению главы края во всех муниципальных образованиях проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Мясо птицы за 103 рубля, яблоки за 63 и свинина за 200 рублей
- В Приморье можно будет попробовать чай из гречихи
- Владивосток заполонят магазины Duty Free
- Приморские "ценители" "пушистика" и "боярышника" остались без любимых напитков
- Администрированием страховых взносов вновь займется налоговая инспекция
- Япония распробовала приморскую свинину и курятину
- Овощи, гречка и молоко подешевели в Приморье
- Игорную зону под Артемом усилят зоной duty free
- Российская нефть пойдет в Индию через Приморье
- Во Владивостоке в кредит начали продавать и продукты питания
Новости раздела
- Мясо птицы за 103 рубля, яблоки за 63 и свинина за 200 рублей
- Vladivostok Boat Show 2017 ворвется в Тихоокеанский туристский форум на всех парусах!
- В Приморье можно будет попробовать чай из гречихи
- На спецярмарку зовут только женщин
- Владивосток заполонят магазины Duty Free
- Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье
- Приморские "ценители" "пушистика" и "боярышника" остались без любимых напитков
- В Приморье прилетел третий самолет DHC-6
- В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь
- Еще четыре долгостроя сдадут в Приморье в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за северокорейских ракет ВКС России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности
- Полиция Уссурийска проверяет данные о ДТП из-за взрывного устройства
- В администрации Приморья новое важное назначение
- Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей
- Рестораны Владивостока остались без студентов
- Стало известно, во сколько лет женятся мужчины в Приморье
- Получателей "дальневосточного гектара" превратят в колхлозников
- Полиция Владивостока отчиталась о снижении уровня преступности
- Бизнесмены озаботились наследством